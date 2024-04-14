شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يكشف عن أكثر 3 وظائف قد تتصدى لاستحواذ الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيل جيتس عن أن أفضل ثلاثة مسارات وظيفية للخريجين الجدد هي تلك الموجودة في الطاقة البديلة، والعلوم الحيوية الصحية، وتطوير الذكاء الاصطناعي نفسه، وفي حين أن بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، لا يزال متفائلاً بشأن الفوائد الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، إلا أنه حتى قطب الملياردير يخشى الآن أن الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظيفته.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت هذه السخرية الصريحة خلال محادثة بودكاست حديثة مع سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الذي تتولى شركته الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

قال جيتس عن الذكاء الاصطناعي في هذه المحادثة مع ألتمان: "كنت متشككًا للغاية، لم أكن أتوقع أن يصبح ChatGPT جيدًا إلى هذا الحد".

أعرب عن حيرته بشأن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي "النموذجية اللغوية الكبيرة" مثل ChatGPT على معالجة وتقليد المعلومات النصية المعقدة، مثل أعمال ويليام شكسبير، حيث أشار ألتمان إلى أن فريقه شارك في هذا الارتباك.

واعترف ألتمان قائلاً: "عندما قامت شركة OpenAI ببناء GPT-1، لم يكن لديهم فهم عميق لكيفية عمله أو سبب عمله".

وفقًا لألتمان، تسعى الشركة الآن إلى متابعة "أبحاث قابلية التفسير" من أجل حل جميع التعقيدات التي قام بها التعلم الآلي وتدريب الذكاء الاصطناعي بمفردها، بعيدًا عن أعين المبرمجين الأوائل.

وقال جيتس في منشور حول توقعاته لعام 2024: "لدينا الآن فكرة أفضل عن أنواع الوظائف التي سيتمكن الذكاء الاصطناعي من القيام بها بنفسه، وتلك التي سيكون بمثابة مساعد لها".

وتابع جيتس: "لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى التعليم والصحة العقلية والمزيد"، موضحا "أنه يحفزني على التأكد من أن هذه التكنولوجيا تساعد في تقليل عدم المساواة الفظيعة التي نراها في جميع أنحاء العالم".