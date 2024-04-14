تكنولوجيا: ‏Meta تقدم برنامج Chatbot للمحادثة على تطبيق انستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Meta، وهي شركة تستثمر بكثافة في أبحاث الذكاء الاصطناعي (AI)، على دمج تطوراتها تدريجيًا في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

فبعد تقديم Meta AI chatbot على تطبيق WhatsApp، يتم الآن اختبار ميزة مماثلة على Instagram.

يعمل برنامج Meta AI chatbot على انستغرام بشكل مشابه لمحادثة الرسائل المباشرة القياسية (DM) مع اي صديق.

حاليًا، فإن الميزة في مرحلة الاختبار، وهي متاحة فقط لمجموعة مختارة من مستخدمي النسخة التجريبية. يعمل الذكاء الاصطناعي للمحادثة على تعزيز نموذج اللغة الكبير (LLM) الداخلي للشركة، Llama 2، والذي يختلف عن Llama 3 قيد التطوير.

يركز الإصدار الحالي من Meta AI على انستغرام بشكل أساسي على تقديم التوصيات داخل الدردشات. يمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع برنامج الدردشة الآلي من خلال خيارات محددة مسبقًا في القائمة المنسدلة.

وفي حين أن Meta AI لا تتنافس بعد بشكل مباشر مع الأدوات المتقدمة مثل ChatGPT، فإن تكاملها يدل على وجود اتجاه متزايد في الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات Meta، بما في ذلك WhatsApp و Messenger.

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