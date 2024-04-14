شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات متوقع مناقشتها في زيارة إيلون ماسك للهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تشمل زيارة إيلون ماسك المرتقبة للهند في وقت لاحق من هذا الشهر مناقشة عدة تقنيات ومستقبلها في البلاد، ليس فقط سيارات تسلا الكهربائية ولكن أيضًا خطط لتقديم ستارلينك Starlink، ومن المتوقع أن يكون إيلون ماسك في الهند يومي 21 و22 أبريل، برفقة فريقه من شركة تسلا، وتستمر مدة إقامته 48 ساعة.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، يتضمن جدول أعمالهم اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة، ومن المقرر أيضًا أن يلتقي ماسك برئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال زيارته، حيث قال ماسك على منصة X: "أتطلع للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الهند".

ومن المتوقع أن يكشف ماسك عن خطة استثمارية تتراوح بين 2-3 مليار دولار للهند، بالإضافة إلى ذلك، لا تهدف تسلا إلى تصنيع السيارات للسوق الهندية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تصديرها عالميًا.

أما عن ستارلينك، فهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية بأسعار معقولة تقدمها شركة ماسك الفضائية في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الموافقات التنظيمية لترخيص Starlink في مراحلها النهائية ومن المرجح أن يتم الحصول عليها قريبًا.

توفر خطط اشتراك Starlink بيانات غير محدودة عالية السرعة على الأرض دون أي التزامات طويلة الأجل، ويمكن للمستخدمين تجربة سرعات تنزيل تصل إلى 220 ميجابت في الثانية، مع سرعات استقبال عديدة تتجاوز 100 ميجابت في الثانية.

في حين أن أسعار خدمات Starlink في الهند لا تزال غير معلنة، ففي الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة خدمة Starlink Wi-Fi الأساسية للمنازل الريفية 120 دولارًا شهريًا للإنترنت غير المحدود بدون عقد، وتتوفر أيضًا خطط بيانات أخرى.

وتبحث شركة تسلا عن موقع لبناء مصنع في الهند لتصنيع السيارات الكهربائية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وفي محاولة لجذب ماسك، تبذل ولاية تاميل نادو جهودًا لوضع نفسها كمركز تصنيع لشركة تسلا.