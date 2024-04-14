تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تقترح ان ساعة Apple Watch التالية قد تكتشف الغرق وتنبه الأجهزة القريبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تضمن حدث إطلاق أبل لأجهزة iPhone 15 و Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 العام الماضي مقطعًا تمهيديًا مخصصًا للقصص الحقيقية لأجهزة أبل التي تنقذ الأرواح من خلال ميزات الأمان المتقدمة.

سواء كان الأمر يتعلق باكتشاف معدل ضربات القلب في Apple Watch، أو وظيفة SOS عبر الأقمار الصناعية للطوارئ في آيفون واكتشاف الأعطال، فمن الواضح أن ميزات السلامة في حالات الطوارئ المنقذة للحياة هذه هي عرض ذو قيمة يصعب التغلب عليه.

والآن، يكشف تسجيل براءة اختراع جديد عن الخطوة التالية للشركة في هذا الاتجاه؛ “مساعد حمام السباحة الرقمي” الذي يمكنه اكتشاف ما إذا كان السباح يغرق أو في محنة، ويرسل إشارة SOS قصيرة المدى لتنبيه الأجهزة القريبة بحالة الطوارئ.

يستخدم النظام الموصوف في براءة الاختراع أولاً بيانات مقياس التسارع والجيروسكوب للتحقق مما إذا كانت حركات مرتديها تشير إلى الغرق أو أي شكل من أشكال الضيق. ثم يبحث بعد ذلك عن ارتفاع حاد في معدل ضربات القلب و/أو انخفاض قراءات الأكسجين في الدم لمزيد من التأكيد إذا كانت هناك حالة طارئة.

ينص التسجيل على أن “مقاييس السباحة وغيرها من المعلومات [البيومترية] يتم إدخالها في نموذج التعلم الآلي الذي تم تدريبه على تصنيف السباح الذي يظهر سلوكًا منتظمًا أو غير منتظم في الماء“.

إذا تم اكتشاف نمط يشير إلى الغرق، فسيتم بث إشارة راديو إلى الأجهزة القريبة، والتي ستعرض بدورها تنبيهات منبثقة وتصدر إنذارات مسموعة.

يعالج تسجيل براءة الاختراع أيضًا تحديًا مهمًا: يتم توهين إشارات الراديو بشكل كبير تحت الماء بسبب موصلية الماء، مما يحد من نطاق الإرسال.

ومع ذلك، فإن استخدام ترددات أقل ونطاقات أضيق في المياه العذبة (التي تكون أقل موصلية من مياه البحر) يمكن أن يعوض هذه المشكلة إلى حد ما.

وتوضح شركة أبل أن النظام مخصص للاستخدام في المياه العذبة الضحلة، مثل حمامات السباحة والبرك والبحيرات.

وتشير الوثيقة إلى الحاجة إلى مثل هذا النظام، حيث يموت 3500 شخص كل عام بسبب الغرق في الولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على القيود المفروضة على الحلول الحالية القائمة على الكاميرا لهذه المشكلة، وهي باهظة الثمن، وتتطلب إعدادًا وصيانة معقدة، وكثيرًا ما تتعرض للتجربة.

على الرغم من أن تسجيل براءة الاختراع لا يعد عادةً علامة محددة على منتج أو ميزة قادمة، إلا أنه في هذه الحالة، تبدو التكنولوجيا الموصوفة قابلة للتنفيذ بسهولة تامة مع الأجهزة الموجودة، وتتوافق تمامًا مع وضع Apple Watch على أنها قد تكون منقذة للحياة في نطاق واسع.

المصدر