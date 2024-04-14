شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنفس الأكاونت.. كيفية تغيير رقمك على واتساب دون فقد الرسائل والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تبديل رقم الهاتف أمرًا صعبًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بإبلاغ كل شخص تعرفه، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديث الرقم على واتساب، يتبادر إلى الذهن شيء واحد: ماذا عن سجل واتساب؟ كل تلك الميمات المضحكة، والوثائق المهمة، والمحادثات العاطفية - بالتأكيد هي مهمة، ولا تريد أن تفقدها.

لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك، حيث يقدم واتساب ميزة مدمجة لنقل سجل المحادثات إلى رقم هاتف جديد، بما في ذلك معلومات الحساب والمحادثات الجماعية وسجل الدردشة إلى الرقم الجديد، مما يسمح للمستخدمين بنقل محادثتهم بسلاسة.

إذا كنت تقوم أيضًا بتغيير رقمك وتريد الاحتفاظ بحساب واتساب الخاص بك كما هو ولكن قم بتغيير الرقم وإبلاغ جهات الاتصال الخاصة بك في نفس الوقت وحفظ البيانات، فإليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في هذه العملية.

كيفية تغيير رقم الهاتف في الواتس اب

قبل البدء في العملية، يرجى ملاحظة أن هذه الميزة المدمجة تعمل بشكل أفضل إذا كنت تحتفظ بنفس الهاتف، ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتبديل الهواتف بالكامل، فستحتاج إلى إنشاء نسخة احتياطية محلية على هاتفك القديم.

الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك القديم.

الخطوة 2: انتقل إلى الإعدادات. على نظام أندرويد، اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا. بالنسبة لمستخدمي iPhone، توجد الإعدادات في الركن الأيمن السفلي.

الخطوة 3: اضغط على "الحساب" ثم "تغيير الرقم".

الخطوة 4: قم بمراجعة المعلومات التي تظهر على الشاشة. إنه يؤكد بشكل أساسي أن تغيير رقمك سيؤدي إلى ترحيل تفاصيل حسابك والدردشات والإعدادات.

الخطوة 5: اضغط على "التالي" وأدخل رقم هاتفك القديم والجديد. تحقق مرة أخرى للتأكد من دقتها!

الخطوة 6: اختر الطريقة التي تريد بها إعلام جهات الاتصال الخاصة بك. يقدم تطبيق WhatsApp ثلاثة خيارات:

الخطوة 7: جميع جهات الاتصال: سيتم إبلاغ كل شخص في دفتر العناوين الخاص بك.

الخطوة 8: جهات الاتصال التي أجريت محادثات معها: سيتم إخطار فقط الأشخاص الذين قمت بتبادل الرسائل معهم.

الخطوة 9: مخصص: يمكنك تحديد جهات اتصال محددة يدويًا ليتم إعلامك بها.

الخطوة 10: اضغط على "تم" لبدء عملية النقل.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تقوم باستبدال كل من هاتفك وبطاقة SIM، فإليك كيفية إنشاء نسخة احتياطية محلية على جهازك القديم:

- افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

- اضغط على "الدردشات" ثم حدد "النسخ الاحتياطي للدردشة".

- اختر مدة النسخ الاحتياطية، يمكنك اختيار النسخ الاحتياطية اليومية أو الأسبوعية أو اليدوية.

- قرر ما إذا كنت تريد تضمين مقاطع الفيديو في النسخة الاحتياطية. (ضع في اعتبارك أن تضمين مقاطع الفيديو يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم النسخة الاحتياطية بشكل كبير.)

- اضغط على "النسخ الاحتياطي" لبدء العملية. سيتم حفظ محادثاتك على مساحة تخزين هاتفك.

- استعادة النسخة الاحتياطية لتطبيق WhatsApp على الهاتف الجديد

- قم بتنزيل وتثبيت WhatsApp على هاتفك الجديد.

- تحقق من رقم هاتفك الجديد أثناء عملية الإعداد.

- عندما يُطلب منك ذلك، انقر فوق "استعادة" لاستعادة سجل الدردشة من النسخة الاحتياطية المحلية.

- بدلاً من ذلك، يمكنك أولاً ترحيل WhatsApp الخاص بك برقم هاتفك القديم، وبعد ذلك، بمجرد تثبيت WhatsApp على هاتفك الجديد، يمكنك بدء إعدادات تغيير الهاتف كما هو موضح أعلاه.