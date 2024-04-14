تكنولوجيا: Tecno تستعد للإعلان عن Phantom V Fold 2 5G وPhantom V Flip 2 5G قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت شركة Tecno هاتفي Phantom V Fold 2 5G وPhantom V Flip 2 5G إستعداداً لإطلاق هذه الإصدارات قريباً للأسواق.

قدمت Tecno للأسواق أول الهواتف القابلة للطي Phantom V Fold في بداية عام 2023، ومن ثم أطلقت إصدار قابل للطي بتصميم صدفي في النصف الثاني من 2023 والذي انطلق بعنوان Phantom V Flip.

ومن جديد بدأت الشركة في العمل على تطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت التسريبات عن خطط Tecno لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Phantom V Fold 2 5G وPhantom V Flip 2 5G.

ولقد رصد هاتف Phantom V Fold 2 5G بنموذج رقم AE10، كما ظهر هاتف Phantom V Flip 2 5G في التسريبات بنموذج رقم AE11 في منصة EEC، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات.

من جانب أخر رصد هاتف AE10 في منصة Geekbench في شهر يناير برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، بينما ظهر هاتف AE11 برقاقة معالج Dimensity 8050 وهي الرقاقات ذاتها التي تدعم الجيل الأول من الهواتف القابلة للطي.

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