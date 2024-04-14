شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هجمات برامج التجسس على هواتف أيفون فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت شركة أبل مستخدمي أيفون في 92 دولة بشأن هجمات محتملة لبرامج تجسس مشابهة لـ Pegasus، حيث أرسلت الشركة رسائل بريد إلكتروني تحذيرية إلى الأفراد المستهدفين، تنصحهم فيها بتمكين وضع التأمين وتحديث أجهزتهم للحماية.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، تعد هذه الهجمات المتطورة، والتي يتم استهدافها بشكل كبير بسبب هويات الأفراد أو أدوارهم، أكثر تقدمًا من الجرائم الإلكترونية النموذجية، وإليك كل التفاصيل حولها في بعض النقاط البسيطة.

ماذا حدث؟

أرسلت شركة أبل بريدًا إلكترونيًا تحذيريًا لبعض مستخدمي أيفون، لإعلامهم بأنهم ربما كانوا مستهدفين بهجوم تجسس متطور.

يشبه برنامج التجسس هذا برنامج Pegasus، المعروف أنه يستخدم من قبل مجموعة NSO، وهي شركة استخبارات إلكترونية معروفة.

هذه الأنواع من الهجمات نادرة وأكثر تقدمًا من الجرائم الإلكترونية العادية.

من كان مستهدفا؟

كان هجوم برامج التجسس يستهدف على وجه التحديد أفرادًا معينين بسبب هويتهم أو ما يفعلونه.

وهذا يعني أن المهاجمين يبذلون الكثير من الجهد والموارد للتجسس على مجموعة صغيرة من الأشخاص.

ما الذي يمكن للمستخدمين فعله؟

أوصت شركة Apple ببعض الخطوات:

- تمكين وضع التأمين على جهاز iPhone الخاص بك، حيث تعمل هذه الميزة على تقييد الوصول إلى جهازك، مما يجعل من الصعب على المهاجمين اختراقه.

- قم بتحديث جهاز iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار للبرنامج، وغالبًا ما تصدر Apple تحديثات لإصلاح الثغرات الأمنية، لذا يعد تحديث جهازك أمرًا بالغ الأهمية.

لماذا هذا مهم؟'

قد تسمح هذه العيوب للمهاجمين بالتحكم في الأجهزة المستهدفة أو تنفيذ تعليمات برمجية ضارة. وقد اعترفت شركة Apple بوجود نقاط الضعف هذه وتعمل على معالجتها.

ماذا قالت أبل أيضًا؟

ردًا على استفسارات وسائل الإعلام، صرح متحدث باسم شركة Apple India أنهم لا يستطيعون تقديم المزيد من المعلومات بخلاف ما كان موجودًا في صفحة إشعار الدعم والدعم. وأكدت شركة Apple أيضًا أنه يصعب اكتشاف هذه الأنواع من الهجمات ومنعها لأنها شديدة الاستهداف وتستخدم موارد استثنائية.

على الرغم من أن مثل هذه الهجمات ببرامج التجسس نادرة، إلا أنها أيضًا معقدة جدًا ويمكن أن يكون لها آثار خطيرة على الأفراد المستهدفين، لذلك من الضروري أن يتخذ المستخدمون الاحتياطات اللازمة من خلال اتباع توصيات Apple والحفاظ على تحديث أجهزتهم لضمان أمانهم وخصوصيتهم.