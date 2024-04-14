تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Razr Plus 2024 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Razr Plus 2024 القابل للطي المتوقع إطلاقه بشكل رسمي لاحقاً هذا الشهر.

تعقد شركة موتورولا مؤتمرها القادم في 16 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Edge 50 Ultra، وتشير التوقعات إلى خطط الشركة لكشف النقاب عن إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي خلال الحدث.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن شركة موتورلا تقدم إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بعنوان “Razr Plus 2024″، ولقد رصد الهاتف في منصة Radio في السوق الصيني بنموذج رقم “XT2453-2″، كما ظهر هاتف بنموذج رقم XT-2453-3 في الولايات المتحدة.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم ينطلق بعنوان “Razr Plus 2024″، ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

من جانب أخر تكشف الصور المسربة الجديدة عن تصميم هاتف Razr Plus 2024 الذي يظهر بنفس ملامح تصميم إصدار الشركة السابق، حيث يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية المزدوجة بتصميم أفقي مع فلاش LED.

كما تشغل الشاشة الخارجية الجزء العلوي من الغطاء الخارجي للهاتف، ومن المتوقع أن تكشف موتورولا عن هذا الإصدار في حدث يعقد قريباً.

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