تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن شاشة الألعاب AOC Q27G20XM بتقنية mini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC بشكل رسمي عن شاشة الألعاب AOC Q27G20XM المميزة بتقنية mini LED المميزة بمعدل تحديث 180Hz.

تنطلق شاشة AOC Q27G20XM الجديدة المخصصة للألعاب بتقنية mini LED وحجم 27 إنش، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل.

أيضاً تدعم إضاءة mini LED الخلفية أجزاء تعتيم تصل إلى 1152 جزء، والتي تدعم لون أسود غامر، مع مستوى سطوع أعلى، إلى جانب تحسينات في التباين.

كما تأتي الشاشة بميزة دعم محتوى HDR، وسطوع يبدأ من 700 cd/m² إلى أقصى سطوع 1000 cd/m²، مع أعلى نسبة تباين، كما تدعم الشاشة معايير DisplayHDR 1000.

وتدعم شاشة Q27G20XM معدل تحديث 180 Hz عند الإتصال عبر DisplayPort، ومعدل تحديث 144 Hz عند الإتصال الشاشة عبر HDMI، وتتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

أيضاً تتوافق الشاشة مع تقنية G-Sync، وAMD FreeSync، لدعم المستخدمين من اللاعبين بأفضل آداء، وتدعم الشاشة تغطية كاملة لألوان sRGB، وبنسبة 99% من ألوان DCI-P3، وتغطية وتدرج من ألوان Adobe RGB لأعلى دقة في إنتاج الألوان.

كما تدعم الشاشة ضبط الإرتفاع والإمالة وأيضاً التدوير إلى الوضع الرأسي، أيضاً يمكن تثبيت الشاشة بإستخدام VESA بحجم 100 في 100مم.

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