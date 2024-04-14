شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لجعل الذكاء الاصطناعى جزءًا من كرة القدم.. تفاصيل التقنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى جوجل عبر شركتها DeepMind لجلب الذكاء الاصطناعي (AI) إلى كرة القدم من خلال إطلاق أداة جديدة لمساعدة المدربين على اتخاذ قرارات تكتيكية أفضل، حيث كشف المختبر الذي يقع مقره في لندن عن نموذج أولي لـ TacticAI، والذي طوره كجزء من تعاون مدته ثلاث سنوات مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نشر باحثو DeepMind النتائج التي توصلوا إليها في المجلة العلمية Nature Communications.

يعتقد خبراء كرة القدم المشاركون في المشروع أن نظام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تدريبه على مجموعة بيانات تضم أكثر من 7000 ركلة ركنية من مباريات الدوري الإنجليزي، أفضل بالفعل من البشر في تصميم خطط للهجوم والدفاع عن هذه الكرات الثابتة.

قال زهي وانج، أحد قادة Google DeepMind في مشروع TacticAI، "الأمر الأكثر إثارة في كرة القدم بالنسبة لي هو أنها لعبة تقع بين الفن والعلم"، مضيفا"هناك الكثير من العشوائية في اللعبة، ولكن لا يزال بإمكاننا استخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل."

لعل بعض الأهداف الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم الحديث جاءت من ركلات ركنية، فإن نجم ساحل العاج السابق ديدييه دروجبا سجل هدف التعادل لتشيلسي في اللحظات الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 من ركلة ركنية، بينما صوت مشجعو ليفربول على هدف ديفوك أوريجي من "ركلة ركنية تم تنفيذها بسرعة"، والتي أخرجت نادي برشلونة من نفس المنافسة، كأعظم هدف في تاريخ النادي.

في هذا السياق، قال بيتر فيليكوفيتش، أحد الباحثين المشاركين في مشروع DeepMind، أنه من المنطقي تدريب TacticAI على البيانات المأخوذة من الزوايا لأنها تميل إلى أن تؤدي إلى مقاطع لعب أكثر تنظيماً.

وأضاف، أن كرة القدم "لا يمكن التنبؤ بها للغاية"، "لا يمكنك أبدًا التنبؤ بما سيحدث بالضبط، ولكن ما يمكنك فعله هو ملاحظة الأنماط في التكتيكات، ولعل الركنيات جيدة حقًا لذلك لأنها صارمة ومتكررة وتؤدي إلى فرص لتسجيل الأهداف."

يمكن لـ TacticAI تقديم اقتراحات للمدربين حول التمركز الأمثل للاعبين عند الهجوم والدفاع عن الضربات الركنية، مما قد يمنح فرقهم أنواع المكاسب الهامشية التي تميل إلى إحداث اختلافات كبيرة في الرياضات التنافسية.

وساعد خبراء ليفربول شركة DeepMind في الحكم على ما إذا كانت إجراءات ركنيات TacticAI فعالة، في حين تعاونت المنظمتان أيضًا لإنتاج دراسة أوسع حول دور الذكاء الاصطناعي في كرة القدم ونظام للتنبؤ بحركات اللاعبين خارج الكاميرا في السنوات الأخيرة.

يمثل إصدار TacticAI نهاية هذا التعاون بين DeepMind وليفربول، لكن الباحثين يعتقدون أن المديرين التنفيذيين في الأندية رفيعة المستوى قد بدأوا للتو في إدراك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا تحويليًا في كرة القدم.

وقالوا إن الأحداث الثابتة الأخرى، مثل الضربات الركنية، بما في ذلك الركلات الحرة ورميات التماس وركلات الجزاء، تقدم نوعًا من البيانات المنظمة التي يميل الذكاء الاصطناعي إلى الازدهار فيها ويمكن أن تكون المجال التالي الذي يبحث فيه الباحثون في هذا المجال.

