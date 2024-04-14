شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على عمر القمر ودرجة إضاءته في سماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر 6 أيام وهو في مرحلة الهلال الشمعي من دورته القمرية، حيث سيظهر في السماء مضاء بنسبة 39%، وهو الآن في مرحلة القمر الجديد، حيث تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر، وهم القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.



القمر

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون مرحلة القمر التالية في أبريل هي "قمر الربع الأول"، وستحدث يوم الاثنين 15 أبريل.

أما المرحلة الحالية فهى القمر الجديد، أو ما يسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.

وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر التي تحدث أثناء دوران القمر حول الأرض.