تكنولوجيا: رقاقة A19 Pro القادمة من ابل لن ترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل جديدة حول الرقاقات التي تدعم هواتف iPhone 17 Pro، حيث أكدت أحدث التفاصيل على أن رقاقة A19 Pro لن ترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتر.

أوضح تقرير سابق من DigiTimes أن شركة TSMC بدأت العمل على تطوير الجيل الجديد من شرائح المعالجات المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، على أن تبدأ عملية الإنتاج الضخم لهذه الرقاقات في 2025.

كما أشار التقرير إلى أن هواتف iPhone 17 Pro ستضم رقاقة A19 Pro التي يشار إلى أنها ترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتر ستدعم هذه الإصدارات.

ولقد تفوقت ابل على عمالقة تصنيع الرقاقات كوالكوم وMediaTek في تطوير الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، حيث تنفرد رقاقة A17 Pro حتى الآن كأول الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر.

كما أشار تقرير سابق إلى أن رقاقة A19 Pro المقرر أن تنطلق بشكل رسمي في 2025 سترتكز على دقة تصنيع 2 نانومتر، إلا أن تقرير جديد نفى هذه التفاصيل كما أكد على أن رقاقة A19 Pro لن تأتي بعملية التصنيع الجديدة.

ويوضح التقرير الجديد أن شركة TSMC تستعد لبدء الإنتاج الضخم للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر في النصف الثاني من 2026.

يذكر أن التفاصيل الجديدة تشير إلى أن رقاقات A20 Pro وMediaTek 9600 ستأتي بعملية تصنيع TSMC الجديدة بدقة 2 نانومتر.

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