شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر: السيطرة على الروبوتات تمثل تحديا كبيرا أمام البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء الروبوتات البشرية عن بعض التحديات التي تنشأ عند العمل مع الآلات، حيث قال البروفيسور روبرت رينر، من جامعة الأبحاث ETH زيوريخ، إنه قد يكون من الصعب السيطرة على الكائنات البشرية.

وسألت صحيفة يو إس صن البروفيسور راينر عن التحديات الرئيسية عند صنع إنسان قادر أو متفوق على الإنسان.

وقال: "إن دمج المكونات الهيكلية في نظام واحد صغير ومتنقل لم يتم حله بعد، هذه مشكلة تحسين، علينا تقليل الحجم واستهلاك الطاقة، ولكن ليس على تكلفة أداء الحركة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا".

وأضاف الخبير: "إن السيطرة عليهم يمثل تحديًا أيضًا"، ثم أعطى عدة أمثلة على جوانب الروبوتات البشرية التي يصعب السيطرة عليها حاليًا، وقال: "يجب على أجهزة الاستشعار والمحركات وأجهزة الكمبيوتر أن تتعاون بطريقة سريعة لإنتاج حركات ناجحة وسلسة وعملية".

وعلى الرغم من هذه المشكلات، لا يزال راينر لا يعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر عندما يتعلق الأمر بإنشاء إنسان متفوق، وبدلاً من ذلك، أوضح الخبير أن طاقة البطارية تمثل حاليًا مشكلة كبيرة.

"تصبح البطاريات فارغة بعد ساعة أو ساعتين، وعلينا أن نجعل الآلات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة - أو أن نربطها، واقترح أن يتم ربط الروبوتات البشرية بكابلات الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الطرق التي يمكنها من خلالها محاكاة السلوك البشري.

وأوضح: "إن هذا ليس تحديًا، لكن الروبوتات لن تكون مفيدة لنا في الهواء الطلق"، ولا يزال الخبير يعتقد أننا سنرى روبوتات بشرية متفوقة علينا تصبح حقيقة ذات يوم، وقال أعتقد ذلك. إنها مسألة وقت فقط. ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا أطول مما يعتقده معظم الناس.

وقال لنا: "لدينا بالفعل مكونات تقنية أفضل تتفوق على الهياكل البشرية".