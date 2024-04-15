شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يحاكي Game Boy متاح الآن على آيفون بعد تغيير قواعد متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة Apple قواعد متجر التطبيقات الأسبوع الماضي لتسمح على ما يبدو بمحاكاة الألعاب على أيفون لأول مرة، وبعد هذا التغيير في السياسة، تظهر الآن تطبيقات المحاكي الأولى في المتجر، ويعد iGBA هو محاكي ألعاب Game Boy مجاني لأجهزة ايفون وiPad، والذي يمكنه بالفعل تحميل وتشغيل ذاكرة القراءة فقط (ROM) التي تم تنزيلها على الجهاز - وهي فئة من التطبيقات التي كانت شركة Apple سترفضها بشكل لا لبس فيه قبل أسبوعين.

ومن الواضح أن مطور iGBA يستفيد من التغيير المفاجئ في القواعد، حيث أن التطبيق عبارة عن نسخة كسولة من مشروع مفتوح المصدر GBA4iOS، على الرغم من أنه يتم تحقيق الدخل منه من خلال الإعلانات المضمنة.

ومع ذلك، فهو محاكي كامل المواصفات، حيث يمكنك بالفعل تنزيل Game Boy Advance أو Game Boy Color ROMs من الويب، ثم "فتح" في iGBA لبدء تشغيلها، وتتوفر هنا حالات الحفظ وتخصيص وحدة التحكم الافتراضية والإعدادات اللمسية وإسقاط العرض الخارجي عبر AirPlay.

كان التغيير في قواعد متجر التطبيقات غامضًا بعض الشيء فيما يتعلق بما إذا كان سيسمح بالتثبيت عبر ذاكرة القراءة فقط (ROM) المحملة جانبيًا، حيث تشير اللغة إلى البرامج المرخصة التي تمت محاكاتها داخل التطبيق المضيف.

ولكن بافتراض أن الموافقة على iGBA ليست خطأ من أحد المراجعين، يبدو أنه لا توجد حدود لوظيفة تحميل ROM، وبالتالي أصبح متجر التطبيقات الآن موسمًا مفتوحًا لتواجد محاكيات الألعاب وازدهارها.