شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إغلاق حسابك على إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى إنستجرام أغراضه الخاصة - بدءًا من تنظيم الجماليات الخاصة بك حتى إنشاء أنشطة جانبية - ولكن من حقائق الحياة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون لها تأثير على صحتنا النفسية.

إذا كنت تبحث عن استراحة - دائمة أو مؤقتة - من عالم صور السيلفي والشبكات المشذبة بشكل مثالي، فهناك عدد قليل من الخيارات المتاحة.

إليك كيفية حذف حساب إنستجرام أو تعطيل الحساب مؤقتًا: هل يمكنك حذف إنستجرام من هاتفك؟

أول شيء يجب معرفته هو أنه لا يمكنك حذف حساب إنستجرام الخاص بك من التطبيق.

كيفية حذف حسابك على الانستجرام

ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى إنستجرام على الويب من خلال متصفح الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

بمجرد القيام بذلك:

انتقل إلى صفحة حذف حسابك، ليس من السهل العثور عليه دون المرور عبر مركز المساعدة، ولكن يمكنك الانتقال إليه مباشرةً.

حدد خيارًا من القائمة المنسدلة بجوار "لماذا تقوم بحذف حسابك؟"

بمجرد اختيار السبب، سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك، كما لن يظهر خيار حذف حسابك نهائيًا إلا بعد تحديد سبب الحذف من القائمة.

انقر أو اضغط على حذف "اسم المستخدم"

يوضح إنستجرام أنه بعد 30 يومًا من طلبك الأول لحذف حسابك، سيتم حذف حسابك وجميع معلوماتك نهائيًا، ولن تتمكن من استرداد معلوماتك.

خلال تلك الأيام الثلاثين، سيظل المحتوى خاضعًا لشروط الاستخدام وسياسة البيانات الخاصة بـ إنستجرام ولن يكون متاحًا للأشخاص الآخرين الذين يستخدمون إنستجرام.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 90 يومًا لإكمال عملية الحذف بعد أن تبدأ.

طريقة تعطيل حسابك مؤقتا

قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستجرام الذي ترغب في إلغاء تنشيطه.

انقر على "المزيد" في الجزء السفلي الأيسر، ثم انقر على "الإعدادات".

انقر فوق مركز الحسابات، ثم انقر فوق التفاصيل الشخصية.

انقر على ملكية الحساب والتحكم فيه، ثم انقر على إلغاء التنشيط أو الحذف.

انقر فوق الحساب الذي ترغب في إلغاء تنشيطه مؤقتًا.

انقر فوق إلغاء تنشيط الحساب، ثم انقر فوق متابعة.

أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق "متابعة".

حدد سبب إلغاء تنشيط الحساب، ثم انقر فوق "متابعة".

انقر فوق إلغاء تنشيط الحساب.

لإعادة تنشيط حسابك، يمكنك فقط فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك عندما تقرر ذلك.

طريقة أرشفة منشورات الانستجرام

إذا كنت ترغب في إزالة نفسك من العرض العام لبعض الوقت ولكنك لا تزال تريد أن تكون قادرًا على متابعة آخر الأخبار والمشاركات من الأصدقاء والمشاهير، فيمكنك إبقاء ملفك الشخصي نشطًا ولكن فارغًا.

يُسمى هذا بأرشفة منشوراتك، وربما لاحظت أن الفنانين يقومون بذلك عادةً قبل إطلاق حقبة جديدة لبناء الضجيج والزخم.



