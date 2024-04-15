تكنولوجيا: هاتف iQOO Z9 Turbo يظهر على قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8s Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُزعم أن هاتف iQOO Z9 Turbo الذكي قد ظهر على قاعدة بيانات Geekbench قبل إطلاقه الوشيك.

تأتي هذه الإشاعة الجديدة في شكل اكتشاف Vivo V2352A على موقع الويب الخاص بالمعيار. ومع نظام Android 14 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت، فإن قائمتها الجديدة عبارة عن نسخة كربونية من تلك المنسوبة الآن إلى “Realme GT 6”.

من الواضح أن هذا التعديل الفردي يستفيد بشكل أكبر من الجيل الثالث من الجيل الثامن، لا سيما فيما يتعلق بالنتائج متعددة النواة.

يتمتع “Z9 Turbo” الآن ببعض من أفضل المعالجات المرتبطة بمعالج “Snapdragon المتميز” الجديد من كوالكوم، متفوقًا على العديد من قوائم Geekbench المرتبطة بـ Xiaomi CIVI 4 Pro (أو ربما Redmi Turbo 6 للسوق العالمية).

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