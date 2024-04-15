شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: الذكاء الاصطناعى أكبر تقدم تقنى منذ الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد تغير العالم مع ظهور الإنترنت في التسعينيات، وتغير الأمر أكثر عندما لم يعد الإنترنت شيئًا فاخرًا بل أصبح ضرورة، وفي النهاية أصبح Google وYouTubeمصادر معلوماتنا، وأصبحت تطبيقات مثل WhatsApp وTelegramطريقتنا للتواصل، وأصبحت منصات مثل Steam وDiscord طريقتنا إلى الألعاب، وحدث الكثير.

والآن، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، فإننا نشهد أكبر تقدم تكنولوجي منذ الإنترنت وهو الذكاء الاصطناعي (AI)

وقال جاسي، من المحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي أكبر تقدم تكنولوجي منذ الإنترنت، وقد ردد نفس المشاعر في رسالة إلى المساهمين الأسبوع الماضي، وتم نشر الرسالة على مدونة أمازون وكتب جاسي في الرسالة، "قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تحول تكنولوجي منذ السحابة (التي لا تزال في مراحلها الأولى) وربما منذ الإنترنت، وفقا لتقرير انديا توداى.

على عكس التحديث الشامل للبنية التحتية المحلية إلى السحابة، حيث هناك عمل مطلوب للانتقال، سيتم بناء ثورة GenAI هذه من البداية على قمة السحابة، إن مقدار الاستفادة المجتمعية والتجارية من الحلول التي ستكون ممكنة سوف يذهلنا جميعًا.

بينما يعتقد جاسى أن الذكاء الاصطناعى هو أكبر تقدم تكنولوجي منذ الإنترنت، وهناك خبير تقني آخر يبدو أنه يتفق مع هذا الرأي، حيث قال بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في منشور على مدونة نُشر العام الماضي، كيف كانت ChatGPT هي التكنولوجيا الأكثر ثورية منذ عقود.

وكان جيتس قد نشر تدوينة بعنوان "لقد بدأ عصر الذكاء الاصطناعي" وبدأ بالكتابة أن تطوير الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الثورية الثانية، وكان الأول في عام 1980 عندما تعرف على واجهة المستخدم الرسومية.

وفي المدونة، أدرج جيتس أيضًا بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي والتي ستكون ذات فائدة كبيرة للجنس البشري، وشملت بعض هذه الاستخدامات الذكاء الاصطناعي للحد من "أسوأ حالات عدم المساواة في العالم"، وإحداث تغيير في قطاع التعليم وتحويل الطريقة التي يتعلم بها الأطفال، والمساعدة في تحسين قطاع الصحة، وتعزيز إنتاجية الموظفين في أماكن العمل، وما إلى ذلك.

وقال الملياردير أيضًا إنه يجب على الناس التفكير في الذكاء الاصطناعي باعتباره "مساعدًا شخصيًا" يمكنه مساعدتهم في المهام الأساسية. "بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في الذكاء الاصطناعي سيمكن من إنشاء وكيل شخصي ، فكر في الأمر كمساعد شخصي رقمي: فهو سيرى أحدث رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، ويعرف عن الاجتماعات التي تحضرها، ويقرأ ما تقرأه، ويقرأ الأشياء التي لا تريدها ولا تريد الاهتمام بها ، وسيؤدي هذا إلى تحسين عملك في المهام التي تريد القيام بها وتحريرك من المهام التي لا تريد القيام بها.

ومع ذلك، تحدث جيتس أيضًا عن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، قائلًا إن هناك احتمالًا لأن يصبح الذكاء الاصطناعي مارقًا ويقرر أن البشر هم التهديد، وأضاف أن مثل هذه المخاوف "لم تعد أكثر إلحاحًا اليوم مما كانت عليه قبل تطورات الذكاء الاصطناعي في الأشهر القليلة الماضية".