تكنولوجيا: ‏Gamesir تطلق وحدة التحكم المحمولة X4 بتصميم قابل للفصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Gamesir عن X4، وهي وحدة تحكم ألعاب محمولة معتمدة من مايكروسوفت تتميز بتصميم قابل للفصل وتخطيطات أزرار قابلة للتخصيص في السوق الصينية.

تلبي وحدة التحكم هذه احتياجات اللاعبين الذين يبحثون عن تجربة ألعاب محمولة متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف. يسمح تصميم X4 القابل للفصل بتكوينات متعددة.

يمكن للاعبين استخدام وحدة التحكم بالكامل للحصول على تجربة تقليدية أو فصلها في وحدات تحكم بيد واحدة للحصول على خيار أكثر سهولة في الحمل.

كما يمكن استخدام وحدة التحكم بيد واحدة بشكل مستقل لألعاب محددة أو دمجها مرة أخرى في وحدة تحكم أكبر للعناوين التي تتطلب نظام تحكم كامل.

علاوةً على ذلك، تتميز وحدة تحكم X4 بأزرار ABXY مغناطيسية، مما يتيح للمستخدمين تبديل التصميم الفعلي حسب تفضيلاتهم. وهذا يلبي احتياجات اللاعبين الذين اعتادوا على مواضع الأزرار المختلفة على وحدات التحكم المختلفة أو وحدات التحكم المحمولة.

ومن حيث الأداء، تم تجهيز X4 بعصا تحكم ومشغلات ذات تأثير Hall، مما يعد بدقة عالية وزمن وصول منخفض. تستخدم أذرع التحكم هذه الحث الكهرومغناطيسي غير المتصل، مما يقلل من التآكل لإطالة عمر الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز المشغلات بمنطقة ميتة قابلة للتخصيص، مما يسمح للاعبين بتخصيص حساسية الزناد حسب رغبتهم.

يتميز الجهاز بعمر افتراضي يصل إلى 5 ملايين نقرة لمفاتيحه الصغيرة ويستخدم البنية اللاسلكية Game X Link من GameSir، مما يدعم ثلاثة أنواع من الاتصال اللاسلكي لتقليل زمن الوصول والتداخل.

تناسب وحدة التحكم الأجهزة المحمولة التي يتراوح عرضها من 68 إلى 95 ملم وسمك يصل إلى 12.5 ملم.

تم تصميم وحدة التحكم لتكون صغيرة الحجم وسهلة الحمل، ويمكن شحنها باستخدام كابل واحد من النوع C لكلا النصفين في وقت واحد، مما يعزز إدارة الطاقة بكفاءة.

تأتي مقابض وحدة التحكم مصنوعة من مادة TPE مزخرفة بالليزر من أجل قبضة مريحة ومستقرة.

علاوةً على ذلك، يتميز جهاز X4 بحلقة ضوئية RGB ذات 16 مليون لون، مما يضيف لمسة من الذوق إلى جماليات وحدة التحكم.

تتوافق وحدة التحكم هذه مع أجهزة أندرويد(الإصدار 8.0 وما فوق) وأجهزة الحواسب، وتدعم مجموعة واسعة من الألعاب، بدءًا من ألعاب إطلاق النار وحتى ألعاب تقمص الأدوار.

يأتي الجهاز أيضًا مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate لمدة شهر واحد للأعضاء الجدد، مما يوفر الوصول إلى مكتبة واسعة من الألعاب.

يدعم X4 التخصيص الشامل من خلال تطبيق مصاحب، مما يسمح للاعبين بضبط حساسية عصا التحكم وإعدادات التشغيل وتكوينات الأزرار.

تأتي وحدة التحكم متاحة حاليًا على JD.com مقابل 559 يوانًا (حوالي 78 دولارًا).

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