شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل Game Boy Emulator iGBA من متجر التطبيقات بسبب البريد العشوائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Apple اليوم إنها أزالت محاكي Game Boy iGBA من متجر التطبيقات لانتهاكه إرشادات مراجعة التطبيقات الخاصة بالشركة والمتعلقة بالبريد العشوائي وحقوق الطبع والنشر، لكنها لم تقدم أي تفاصيل محددة، وفقاً لموقع gadgets360.

كان iGBA نسخة مقلدة من تطبيق GBA4iOS مفتوح المصدر للمطور Riley Testut، والذي تم توزيعه منذ فترة طويلة خارج متجر التطبيقات، ارتفع المحاكي نحو أعلى مخططات متجر التطبيقات بعد إصداره في نهاية هذا الأسبوع، لكن المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي اشتكوا من أن التطبيق كان عملية احتيال صارخة مغطاة بالإعلانات.

وقال تيستوت في منشور على موقع Threads يوم السبت: "يبدو أن شركة Apple وافقت على نسخة مقلدة من GBA4iOS ولم أمنح أي شخص الإذن للقيام بذلك، ومع ذلك فهو الآن في أعلى المخططات (على الرغم من امتلاءه بالإعلانات والتتبع) "، وقال ساخرًا إنه "سعيد جدًا بوجود مراجعة التطبيقات لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وعمليات الاحتيال مثل هذه".

ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Apple قد قامت بإزالة iGBA لأنها شعرت أن التطبيق قد تم نسخه من GBA4iOS.

يتيح iGBA لمستخدمي iPhone تشغيل ألعاب Game Boy عن طريق تحميل ذاكرة القراءة فقط (ROM) المجانية التي تم تنزيلها من الويب، ويمكن العثور على ROM عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من الألعاب، بما في ذلك تلك الموجودة في امتيازات Pokémon و The Legend of Zelda الشهيرة، ولا يزال من الممكن استخدام المحاكي من قبل أولئك الذين قاموا بتثبيته على أجهزة iPhone الخاصة بهم قبل إزالته من متجر التطبيقات.

على موقع دعم العملاء الخاص بها في الولايات المتحدة، تقول نينتندو إن تنزيل النسخ المقرصنة من ألعابها أمر غير قانوني، وليس من الواضح ما إذا كانت Nintendo قد أرسلت شكوى إلى Apple بشأنiGBA، وما إذا كان ذلك عاملاً في إزالة التطبيق.

ظهرت iGBA في متجر التطبيقات بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من تحديث Apple لإرشادات مراجعة التطبيقات الخاصة بها للسماح بـ "محاكيات وحدة التحكم في الألعاب القديمة".