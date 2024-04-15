شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تنفى انتهاك أمر المحكمة في متجر التطبيقات بنزاعها مع إيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الصدام بين إيبك جيمز، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت، وشركة آبل لا يزال مستمرًا، على الرغم من قرار المحكمة العليا بعدم سماع الطعون المقدمة من أي من الجانبين.

ومع ذلك، في الشهر الماضي فقط، استمرت ملحمة إيبك بمواجهة آبل، حيث قدمت Epic طلبًا يطلب من المحكمة توجيه تهمة إزدراء لشركة آبل، حيث ادعى منشئ لعبة فورتنايت أن شركة آبل لم تتبع بشكل كافٍ أمر المحكمة للسماح للمطورين بالارتباط بمنصات الدفع الخارجية، المعروفة باسم قواعد آبل المناهضة للتوجيه.



وأفادت رويترز أن الشركة المصنعة لأجهزة آيفون قد أنكرت انتهاك أمر المحكمة فيما يتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها وحثت قاضيًا فيدراليًا في كاليفورنيا على رفض طلب إيبك جيمز.

وقدمت شركة آبل حججها في دعوى أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في أوكلاند، التي أشرفت على دعوى إيبك القضائية في عام 2020، واتهمت الدعوى شركة آبل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بسبب ضوابطها الصارمة على كيفية تنزيل المستهلكين للتطبيقات وإجراء المدفوعات داخلها.

وانتقدت شركة آبل في ملفها ما وصفته بمحاولة شركة إيبك لجعل "أدوات وتقنيات آبل متاحة للمطورين مجانًا"، وذكرت أن إيبك تهدف إلى أن تقوم المحكمة "بالإدارة الدقيقة للعمليات التجارية لشركة آبل بطريقة من شأنها زيادة ربحية إيبك".

أخبرت شركة آبل المحكمة بالفعل بأنها فعلت ما طُلب منها في شهر يناير، حيث سمحت للمطورين بالتقدم بطلب للحصول على حق إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بهم، لكن إيبك اعتقدت أن هذا مجرد "خدعة" لأن آبل لا تزال ترغب في منع المطورين من البحث عن بدائل لمتجر التطبيقات بقواعده.

في الشهر الماضي، رددت شركات إكس وميتا ومايكروسوفت وMatch Group التابعة لـ إيلون ماسك حجج إيبك، وأبلغت روجرز أن شركة آبل كانت في "انتهاك واضح" لأمر المحكمة.

وفي قضية ذات صلة ضد شركة Alphabet’s Google، والتي رفعتها إيبك، من المتوقع أن يصدر قاض في سان فرانسيسكو أمرًا قضائيًا منفصلاً يؤثر على متجر جوجل بلاي في وقت لاحق من هذا العام.