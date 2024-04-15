شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس آبل في فيتنام لتعزيز علاقات سلسلة التوريد وتصنيع آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إلى هانوي، في مستهل رحلة تستغرق يومين إلى فيتنام، وهي مركز تصنيع بالغ الأهمية لعملاق آيفون، وكما ذكرت النشرة المحلية VietnamNet (عبر رويترز)، تهدف زيارة كوك إلى التواصل مع العملاء والطلاب ومطوري التطبيقات في البلاد.

وبحسب ما ورد أعلنت شركة أبل عن نواياها لتعزيز التزاماتها تجاه فيتنام، وفي مايو الماضي أطلقت شركة أبل متجرها الإلكتروني في فيتنام، مما أتاح للمستهلكين المحليين إمكانية الوصول المباشر إلى شراء أي منتج من منتجات أبل لأول مرة.

قام كوك بمشاركة التحديثات حول زيارته على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، قام بالفعل بتفقد بحيرة Hoan Kiem Lake وأجرى محادثة حول الوضع السينمائي على آيفون 15 برو.

وتعد فيتنام، إلى جانب الهند، من بين الدول التي تجني فوائد الجهود التي تبذلها شركة أبل لتقليل اعتمادها على الصين، وبصرف النظر عن تكثيف تصنيع AirPods وApple Vision Pro، قامت شركة آبل أيضًا بنقل بعض أعمال تطوير آيباد إلى فيتنام.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن سوى القليل من التفاصيل حتى الآن، إلا أن الخطة تستلزم قيام شركة آبل بزيادة الإنفاق على الموردين وتمويل مبادرة المياه النظيفة للمدارس.

في الأسبوع الماضي، كتبت أكثر من 60 منظمة لحقوق الإنسان والبيئة رسالة تحث شركة أبل على معالجة احتجاز فيتنام لخبراء المناخ، وتحث المجموعات الناشطة شركة أبل على التدخل، مع الأخذ في الاعتبار علاقاتها الصناعية بالمنطقة.

لقد كان توسع شركة أبل في التصنيع في فيتنام يتقدم بالفعل، حيث قام الموردون ببناء منشآت جديدة هناك، ومع ذلك لم يكن الإبحار سلسًا تمامًا، في عام 2023 طلبت السلطات المحلية من موردي آبل، بما في ذلك فوكسيكون، تقليص استخدامهم للكهرباء بسبب النقص الوشيك في الطاقة.