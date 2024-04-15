تكنولوجيا: هواتف Realme P1 وP1 Pro تنطلق رسمياً بشاشات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن هواتف Realme P1 وP1 Pro التي تنطلق رسمياً بشاشات OLED وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

تتميز هواتف Realme P1 وP1 Pro بشاشات AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يأتي كلا الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما يتميز هاتفي Realme P1 وP1 Pro بحجم شاشة 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، أيضاً تتميز الشاشة في إصدار Pro بتصميم منحني، بينما يأتي هاتف P1 بشاشة بتصميم مسطح، كما تدعم الشاشات نسبة سطوع 2000 nits.

أيضاً تضم الشاشة في كلا الهاتفين ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويدعم هاتف Realme P1 رقاقة معالج Dimensity 7050، كما يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، أيضاً يتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق P1 Pro برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تدعم Realme الهاتفين بمستشعر رئيسي LYT600 من سوني في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ويضم Realme P1 مستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم P1 Pro مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تنطلق سلسلة Realme P1 بواجهة Realme UI 5.0، ونظام تشغيل Android 14، وقدرة بطارية 5000 mAh كما يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

ومن المقرر أن ينطلق Realme P1 بألوان الأخضر والأحمر بسعر يبدأ من 191 دولار، بينما يتوفر هاتف Realme P1 Pro بألوان الأزرق والأحمر بسعر يبدأ من 263 دولار.

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