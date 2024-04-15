شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ اختبار كبسولة أوريون الخاصة بها للتحليق بالقرب من القمر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وكالة ناسا باختبار المركبة الفضائية أوريون التي ستأخذ أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر في مهمة أرتميس 2 المقررة حاليا في عام 2025.

وقالت وكالة الفضاء أنه تم نقل كبسولة أوريون إلى غرفة مفرغة مطورة داخل مبنى العمليات والخروج في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وهناك سيخضع لاختبار التوافق الكهرومغناطيسي والتداخل.

وخلال فصل الصيف، سيعيد المهندسون أوريون إلى الغرفة لإجراء اختبار يحاكي عن كثب الظروف في فراغ الفضاء السحيق، وقالت ناسا في مقال عرض بعض المعلومات الأساسية عن عمل الوكالة لإعداد الكبسولة للطيران، إن غرفة التحكم الجديدة التي تطل على الغرفة التي تمت ترقيتها تحتوي على العديد من محطات العمل ومعدات الاتصالات، وتم إجراء ترقيات أخرى للمنشأة استعدادًا لاختبارات أوريون.

وتعليقا على بدء اختبار المركبة الفضائية Artemis II، قالت ماري ريد من ناسا: "لقد كانت فرصة رائعة لقيادة فريق متنوع واستثنائي لإعادة تنشيط القدرة على اختبار مركبة الفضاء من الجيل التالي التابعة لناسا والتي ستعيد البشر إلى القمر.

وقد طارت مركبة فضائية أخرى من طراز أوريون بالفعل إلى القمر وعادت، وتم إطلاق مهمة Artemis I غير المأهولة بواسطة صاروخ SLS من الجيل التالي التابع لناسا وأرسلت Orion في رحلة طيران حول القمر في أول اختبار طيران لها.

وستتبع مهمة Artemis II التابعة لناسا نفس المسار، حيث سترسل أربعة من أفراد الطاقم حول القمر ، لتقترب من السطح بمقدار 80 ميلًا، والهدف من الرحلة التي تستغرق 10 أيام تقريبًا هو التأكد من سلامة المركبة الفضائية لمزيد من المهام القمرية المأهولة.

وستمهد رحلة Artemis II السلسة الطريق لمهمة Artemis III المرتقبة والتي ستضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، ومن المقرر حاليًا تنفيذ Artemis III في عام 2026.

وفي هذه المهمة، سينتقل الطاقم من المركبة الفضائية Orion إلى مركبة Starship HLS التابعة لشركة SpaceX، والتي هي قيد التطوير حاليًا، وستهبط المركبة الفضائية بعد ذلك إلى سطح القمر في أول هبوط بشري مأهول على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972.