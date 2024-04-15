تكنولوجيا: خاتم Black Shark الذكي يأتي بحافظة تقدم عمر شحن يصل إلى 180 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Black Shark رسمياً عن أول إصدارات الشركة من الخواتم الذكية، حيث تقدم هذا الإصدار للأسواق بحافظة تدعم عمر شحن يصل إلى 180 يوم.

ينطلق Black Shark Ring بإختيارات في الألوان تشمل اللون الأحمر، والفضي، إلى جانب اللون الأسود، كما يتميز الخاتم الذكي بسماكة 2.2مم، أيضاً يتوسط الخاتم الذكي شريط باللون الأسود.

ولقد أكدت الشركة على دعم هذا الإصدار بتقنية “Smart Touch” والتي تأتي مدمجة في الشريط الأسود في التصميم الخارجي للخاتم الذكي.

كما أوضحت Black Shark في إعلانها أن الخاتم الذكي سيدعم مراقبة صحية كاملة للمستخدم تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً قياس درجة حرارة الجسم.

أيضاً كشف الإعلان الرسمي عن قدرة حافظة الخاتم الذكي لدعم عمر شحن يصل إلى 180 يوم، إلا أن Black Shark لم توضح عمر الشحن الخاص بالخاتم الذكي بشكل مستقل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سعر الخاتم الذكي وموعد توفره في الأسواق لاحقاً.

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