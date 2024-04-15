شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخسر مركزها كأفضل صانع للهواتف مع انخفاض شحنات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من شركة الأبحاث IDC، أن شحنات الهواتف الذكية من شركة آبل انخفضت بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024، متأثرة بالمنافسة الشديدة من قبل صانعي الهواتف الذكية الذين يعملون بنظام أندرويد والذين يهدفون إلى احتلال المركز الأول، وفقاً لموقع gadgets360.

زادت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، مع حصول بعض الشركات على حصة سوقية تبلغ 20.8%، لتحتل المركز الأول في صناعة الهواتف من شركة أبل.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة للآيفون بعد أدائها القوي في ربع ديسمبر عندما تفوقت على علي إحدى الشركات باعتبارها صانع الهواتف رقم 1 في العالم، ولقد عادت إلى المركز الثاني، بحصة سوقية تبلغ 17.3%، حيث اكتسبت العلامات التجارية الصينية حصة في السوق.

قال مزود البيانات Counterpoint سابقًا إن المبيعات العالمية لهواتف أندرويد الذكية قفزت بنسبة 8%، مقارنة العام الماضي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من توفرها.

في الربع الأول، شحنت شركة أبل 50.1 مليون جهاز iPhone، بانخفاض عن 55.4 مليون وحدة شحنتها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمؤسسة IDC.

وانكمشت شحنات الهواتف الذكية من شركة آبل في الصين بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجه الشركة الأمريكية في ثالث أكبر سوق لها، حيث تحد بعض الشركات والوكالات الحكومية الصينية من استخدام الموظفين لأجهزة أبل، وهو إجراء يعكس القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية لأسباب أمنية.

ستعقد الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في يونيو مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC)، حيث ستسلط الضوء على تحديثات البرامج التي تعمل على تشغيل أجهزة iPhone وiPad وأجهزة Apple الأخرى.

ويراقب المستثمرون عن كثب التحديثات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي في شركة أبل، التي لم تتحدث حتى الآن إلا قليلاً عن دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، وفقدت الشركة في وقت سابق من هذا العام لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم لصالح مايكروسوفت.