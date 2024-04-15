تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy C55 في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 7 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy C55 من الفئة المتوسطة، ولقد رصد الهاتف مؤخراً في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 7 Gen 1.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الفئة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy C، ولقد شغل هذا الإصدار عدد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية.

ولقد ظهر هاتف C55 في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد إستخدمت سامسونج الرقاقة ذاتها في هاتف Galaxy M55، من جانب أخر يظهر هاتف C55 في منصة Geekbench بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.

أيضاً أوضحت تسريبات سابقة جاءت من قاعدة بيانات TENAA أن هاتف Galaxy C55 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

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