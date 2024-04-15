تكنولوجيا: سوني تدعم جهاز PlayStation 5 Pro بترقية في كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط سوني لإطلاق جهاز الألعاب القادم PlayStation 5 Pro بترقية في كرت الشاشة وتحسينات تصل إلى نسبة 45%.

بدأت التسريبات مؤخراً في تسليط الأضواء على إصدار سوني المرتقب من أجهزة الألعاب PlayStation 5 Pro، ولقد كشف تقرير جديد عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أوضح التقرير أن سوني بدأت في التنويه على مطوري الألعاب بضرورة ترقية الألعاب بما يتوافق مع التحسينات المقدمة في جهاز PS5 Pro القادم.

أيضاً رصد جهاز PS5 Pro في التسريبات برمز “Trinity”، وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن هذا الإصدار يأتي بكرت شاشة بآداء أقوى، مع معالج بآداء أسرع.

ومن المتوقع أن تدعم التكوينات الأعلى في جهاز Pro تشغيل إطارات الألعاب بسلاسة وآداء أفضل مع تقنية تتبع الأشعة، مع تعزيز جودة العرض لأعلى مستوى وأيضاً معدل الإطارات في بعض من عناوين الألعاب.

كما يشير التقرير إلى أن كرت الشاشة يأتي بتحسينات وسرعة أكبر بنسبة 45% في إصدار Pro مقارنة بالإصدار الأصلي PS5، كما يعزز سرعة كرت الشاشة ذاكرة عشوائية تدعم تقنية تتبع الأشعة بكفاءة أعلى.

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