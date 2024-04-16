شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاشة أكبر وكاميرات أفضل.. كل ما تريد معرفته عن هاتف iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك شك في أن هواتف iPhone هي واحدة من أفضل الهواتف الذكية المتميزة، وهذا هو سبب وجود الكثير من الإثارة أيضًا لجهاز iPhone 16 الجديد، ومع ذلك، وسط الإثارة لعشاق التكنولوجيا الرائدة ينتظرون بفارغ الصبر أيضًا الجيل التالي من هواتف iPhone الصديقة للميزانية من Apple، سلسلة SE، لقد مر وقت طويل منذ أن قدمت شركة Apple طراز iPhone SE الجديد، في الواقع، منذ ظهور السلسلة لأول مرة في عام 2016، أصدرت شركة Apple ثلاثة هواتف iPhone فقط في الخط، وكان iPhone SE 2022 هو الأحدث، ومع ذلك، هذا العام، يشاع أن شركة Apple تخطط لإطلاق هاتف iPhone SE 4 الجديد، وفقاً لموقع indiatoday.

يقال إن هاتف iPhone SE 4 الجديد سيأتي ببعض الترقيات الرئيسية، بما في ذلك شاشة أكبر وشريحة قوية وكاميرات أفضل.

مواصفات هاتف iPhone SE 4

وفقًا لأحدث الأفكار من محلل Apple البارز Nguyen Phi Hung، ستقدم Apple مجموعة من الترقيات الجديدة مع iPhone SE 4 الجديد.

في حديثه الأول عن التصميم، اقترح هونغ أن SE 4 سيحتوي على إطار بأبعاد 148.5 × 71.2 × 7.8 ملم، ويزن حوالي 166 جرامًا، ويشاع أنه يتميز بإطار من سبائك الألومنيوم من سلسلة 7000 بتصميم بزاوية قائمة، إلى جانب الألواح الزجاجية الأمامية والخلفية، قد يشبه التصميم الأمامي تصميم iPhone 13، ومن المحتمل أن يدعم Face ID، بينما قد يشبه التصميم الخلفي iPhone Xr، الذي يحتوي على كاميرا واحدة.

و من المتوقع أيضاً أن تكون الشاشة عبارة عن لوحة LTPS OLED مقاس 6.1 بوصة مع معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

فيما يتعلق بمواصفات الكاميرا، قد يشتمل SE 4 على مستشعر IMX503 بحجم 1/2.55 بوصة وفتحة f/1.8، ويقال إن إعداد الكاميرا يدعم ميزات متنوعة مثل الوضع السينمائي بدقة 1080 بكسل، والانصهار العميق، وتقنية HDR الذكية، والتصوير بالذكاء الاصطناعي، والوضع الرأسي، ولكن قد يكون دعم الوضع الليلي غائبًا.

تحت الغطاء، من المتوقع أن يحتوي iPhone SE 4 على مجموعة شرائح Apple A16 Bionic ومودم Snapdragon X70 وشريحة Apple U1 UWB. قد تتضمن خيارات الذاكرة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 مقترنة بسعة تخزين فلاش NVMe بسعة 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

قد تتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وموصل USB-C بسرعات 2.0، ويشاع أن البطارية تبلغ سعتها حوالي 3000 مللي أمبير، بينما تشير بعض المصادر إلى 3279 مللي أمبير، وقد تتضمن إمكانيات الشحن شحنًا سلكيًا بقدرة 20 وات وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 12 وات، ومن المحتمل أن تدعم MagSafe.

والجدير بالذكر أن هذا التقرير يتماشى مع التقارير السابقة الصادرة عن محللين آخرين، بما في ذلك المرشد Majin Bu الذي اقترح، في منشوره على المنصة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، أنه من المتوقع أن يتميز طراز iPhone ذو الأسعار المعقولة بقدرات الشحن اللاسلكي MagSafe ويفتخر بـ 6.1 شاشة OLED بحجم بوصة وبدقة Full HD.