شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 13 Pro Max و iPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7 Plus كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

المساحة: 256GB.

البطارية: بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.