شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية إنشاء عرض شرائح للصور على الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إنشاء عرض شرائح للصور على جهاز iPhone الخاص بك طريقة رائعة لعرض ذكرياتك بطريقة ديناميكية وجذابة بصريًا، سواء أكان الأمر يتعلق باستعادة عطلة حديثة، أو الاحتفال بحدث عائلي، يمكن أن يؤدي عرض الشرائح إلى إضفاء الحيوية على قصصك، وتتيح لك ميزة عرض الشرائح، المتوفرة من خلال تطبيق الصور، تنظيم صورك بسهولة وتقديمها بطريقة احترافية مصقولة دون الحاجة إلى أي برامج إضافية.

يؤدي استخدام وظيفة عرض الشرائح أيضًا إلى تحسين قدرتك على مشاركة الذكريات والاستمتاع بها، من خلال تقديم طريقة سلسة لتجميع صورك وعرضها، فهو يمكّنك من إنشاء تجربة سينمائية مباشرة على iPhone الخاص بك، كاملة مع التحولات والموسيقى، إنه مثالي للتجمعات، حيث يمكنك بث عرض شرائح على شاشة أكبر، أو يمكنك استخدامه للتأمل الشخصي والاستمتاع بلحظاتك المفضلة.

تعرف علي الخطوات السهلة لإنشاء عرض شرائح الصور الخاص بك على iPhone.

1- افتح تطبيق "الصور".

2- انتقل إلى عرض الألبومات، ثم اضفط فوق الألبوم المطلوب الذي تريد تحويله إلى عرض شرائح، وبدلاً من ذلك، في عرض المكتبة، اختر تحديد واضغط على الصور التي تريد تضمينها في عرض الشرائح الخاص بك.

3- اضغط على أيقونة المزيد (ثلاث نقاط) وحدد عرض الشرائح من القائمة المنسدلة.

4- أثناء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على الشاشة واختر خيارات لضبط السرعة والموضوع والموسيقى، (إذا كنت لا تريد أن تقتصر على خيارات الموسيقى الافتراضية، فيمكنك اختيار أغنية من مكتبة الموسيقى الخاصة بك.)

5- لبث عرض الشرائح الخاص بك إلى جهاز Apple أو تلفزيون ذكي قريب، اضغط على أيقونة AirPlay في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الجهاز المفضل.

6- لإنهاء عرض الشرائح، اضغط على الشاشة وحدد تم.

إذا كنت تبحث عن عرض تقديمي أكثر ديناميكية لصورك يمكنك الاحتفاظ به للعرض المتكرر، ففكر في إنشاء فيديو للذاكرة (المزيد ➝ تشغيل فيديو الذاكرة)، بالإضافة إلى خيارات الموسيقى، تشتمل مقاطع الفيديو الخاصة بالذاكرة على مرشحات وخيارات العنوان والقدرة على حفظ ذاكرتك.