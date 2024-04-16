تكنولوجيا: جيلي تكشف عن إصدار Dragon Edition لسيارة Galaxy E8 EV بسعر يبدأ من 165,800 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جيلي عن إصدار Dragon Edition من سيارتها الكهربائية Galaxy E8. وعلى ما يبدو، يضيف هذا الإصدار الجديد ثلاثة خيارات ألوان جديدة إلى التشكيلة الحالية: الازرق والرمادي والاسود.

يأتي إصدار Dragon Edition بنوعين مختلفين: إصدار الدفع الثنائي لمسافة 550 كم وإصدار الدفع الرباعي لمسافة 620 كم. يبدأ إصدار الدفع الثنائي بسعر مناسب للميزانية يبلغ 165800 يوان، مما يجعله أرخص بـ 10000 يوان من الإصدار الأصلي للمبتدئين.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من القوة والمدى، يبدأ سعر نسخة الدفع الرباعي من 215800 يوان.

تقدم جيلي أيضًا مجموعة واسعة من إصدارات Galaxy E8 بخلاف إصدار Dragon Edition، لتلبية الاحتياجات والميزانيات المختلفة. وفيما يلي تفصيل للتسعير:

الإصدار ذو السعر المعقول هو إصدار Longteng ذو الدفع الثنائي لمسافة 550 كم ( إصدار Dragon) بسعر يبدأ من 165800 يوان .

إصدار PRO ذو الدفع الثنائي لمسافة 550 كم بسعر 175800 يوان .

إصدار MAX ذو الدفع الثنائي لمسافة 550 كيلومترًا مقابل 185800 يوان .

إصدار Starship Voyage الذي يبلغ طوله 665 كيلومترًا بسعر 198800 يوان .

إصدار القيادة الذكية Starship لمسافة 665 كيلومترًا مقابل 218800 يوان .

إصدار Longteng ذو الدفع الرباعي الذي يبلغ طوله 620 كيلومترًا ( إصدار Dragon) في المدى المتوسط ​​ بسعر 215800 يوان .

إصدار Starship بطول 620 كم، بسعر 228800 يوان .

تم إطلاق جيلي Galaxy E8 في الأصل في شهر يناير، وهو يقدم خيارًا من بين 6 ألوان للهيكل وخيارين للألوان الداخلية. وتتميز السيارة بواجهة أمامية مميزة مع شبك “Ripples of Light” ومساحة داخلية واسعة مع أول شاشة كبيرة غير محدودة في العالم مقاس 45 بوصة بدقة 8K.

ومع معالج Snapdragon 8295، تتميز سيارة E8 بنظام قمرة القيادة الذكي، وهي أول سيارة تأتي مع طائرة بدون طيار حصرية مع اتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

وفيما يتعلق بالأداء، توفر سيارة Galaxy E8 ثلاثة خيارات لمجموعة نقل الحركة: محرك فردي بقوة 400 فولت + 200 كيلو واط، ومحرك فردي بقدرة 800 فولت + 200 كيلو واط، وخيار محرك مزدوج بقدرة 800 فولت + 475 كيلو واط.

تأتي حزم البطاريات بسعة 62 كيلو واط أو 76 كيلو واط، مما يوفر نطاقًا يصل إلى 550 كم أو 665 كم أو 620 كم حسب التكوين.

يتميز طراز الدفع الرباعي الأفضل في فئته بسرعة قصوى تبلغ 210 كم/ساعة ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.49 ثانية فقط.

المصدر