تكنولوجيا: جوجل تعمل على واجهة SOS عبر الأقمار الصناعية الخاصة بـ Pixel 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم إصدار المطورين الثاني من Android 15 دعمًا أصليًا للمراسلة عبر الأقمار الصناعية ويبدو أن جوجل تعمل على واجهة مستخدم مخصصة لسلسلة Pixel 9 القادمة.

وقد شارك المصري @Nail_Sadykov نظرة على كيفية عمل النظام. وكما هو الحال مع تطبيق أبل، سيتعين عليك توجيه الهاتف إلى القمر الصناعي باستخدام واجهة مستخدم لمساعدتك على التصويب.

يبدأ هذا في وضع الشاشة الكاملة، ولكن يمكنك تصغيره لرؤية التطبيقات الأخرى أيضًا. والهدف هو الاحتفاظ برمز القمر الصناعي داخل الدائرة لضمان اتصال جيد.

سوف تحتاج إلى الخروج إلى الخارج أولاً للحصول على رؤية واضحة للسماء حيث يمكن للمباني والجبال وحتى الأشجار أن ترسل إشارات.

سيطرح عليك التطبيق بعض الأسئلة المصممة لإعطاء خدمات الطوارئ صورة واضحة عن الخطأ الذي حدث وكيف يمكنهم المساعدة.

ويبدو أنه مثل نظام أبل، حيث انه لن يتم استخدام هذا إلا في حالة الطوارئ، وتسمى الميزة “Emergency SOS”. كما سيتطلب أيضًا دعم مشغل شبكة الجوال (ناهيك عن أنه سيتم استخدامه خارج نطاق تغطية الشبكة).

تعتبر T-Mobile هي الشركة التي تم ذكرها، ولكن Google Fi هو MVNO على شبكة T-Mobile، لذلك نأمل أن تدعم جوجل الميزة الجديدة على مشغل شبكة الجوال الخاص بها.

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