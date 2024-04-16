شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يختبر ميزة نتائج البحث فى الوقت الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

يختبر تطبيق Threads ميزة بحث جديدة ستسمح للمستخدمين بتصفية النتائج حسب الحداثة، حيث كتب آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة Threads، "لقد بدأنا في اختبار ذلك مع عدد صغير من الأشخاص، لذا فمن الأسهل العثور على نتائج البحث ذات الصلة في الوقت الفعلي".

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، غالبًا ما تعرض خوارزمية "من أجلك" الخاصة بالتطبيق المنشورات التي مضى عليها أيام إلى جانب المنشورات الجديدة، ولا تعرض ميزة المواضيع الشائعة التي تم تقديمها مؤخرًا سوى خمسة موضوعات في المرة الواحدة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن يصبح التطبيق في النهاية أكثر فائدة للحصول على المعلومات في الوقت الفعلي، فقد يكون اختبار ميتا الأخير تحديثا جيدًا.

قد يبدو هذا بمثابة تعديل بسيط نسبيًا، لكن عدم وجود بحث بتسلسل زمني كان محبطًا منذ فترة طويلة لمستخدمي Threads الذين يبحثون عن أخبار أو تعليقات حول الأحداث الجارية.

وعلى الرغم من أن الفرز حسب المنشورات "الأخيرة" ليس مثل البحث الزمني، إلا أنه من المفترض أن يساعد في ظهور المنشورات حول الأخبار العاجلة أو الموضوعات الأخرى في الوقت المناسب.

ومع ذلك، فإن مدى فائدة هذه الميزة سيعتمد على ما إذا كانت ميتا تجعل الفلتر متاحًا لجميع المواضيع على النظام الأساسي.

ومن جانب آخر، أثار Threads غضب بعض المستخدمين عن طريق إزالة المحتوى السياسي من التوصيات وحظر نتائج البحث عن موضوعات تعتبرها "يحتمل أن تكون حساسة"، مثل اللقاحات وكوفيد-19، حتى لو كانت المشاركات لا تنتهك قواعدها.