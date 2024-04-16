شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تغلق Threads فى تركيا بعد صدور أمر قضائى ضد مشاركة البيانات مع Instagram والان مع تفاصيل الخبر

ستغلق شركة ميتا منصة Threads في تركيا في 29 أبريل بعد أمر قضائي مؤقت من هيئة المنافسة التركية (TCA) ضد المشاركة التلقائية للبيانات مع Instagram، حيث رفضت TCA ربط Threads وInstagram دون موافقة المستخدم، لما قد ينتج عنه من أضرار لا يمكن إصلاحها، وأكدت أن ميتا أساءت استخدام موقعها المهيمن في الصناعة من خلال هذه الممارسة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، اقترحت TCA أيضًا أن الارتباط موجود في المقام الأول لزيادة "القوة السوقية" للشركة.

في المقابل بدلاً من إجراء أي تغييرات على كيفية دمج Instagram وThreads في المنطقة، سحبت ميتا تطبيق الوسائط الاجتماعية الناشئ.



وتقول الشركة إن هذا مجرد إجراء مؤقت لأنها تعمل على استئناف الأمر، ولكن لا يوجد جدول زمني لذلك.

وتقترح ميتا على المستخدمين في تركيا إما إلغاء تنشيط حساباتهم أو حذفها بالكامل، حيث إن أولئك الذين قاموا بإلغاء التنشيط ستتم استعادة مشاركاتهم وتفاعلاتهم "في حالة عودة Threads" إلى البلد.

ولا يعد المنظمون الأتراك الوحيدين الذين يعتقدون أن الارتباط التلقائي بين Threads وInstagram أمر ليس جيدا، لقد كانت نقطة خلاف منذ إطلاق المنصة العام الماضي.

كانت التطبيقات مرتبطة ببعضها البعض لدرجة أن المستخدمين لم يتمكنوا حتى من حذف حساب Threads دون تدمير حساب Instagram الخاص بهم، على الرغم من أن Meta قامت بتصحيح هذا منذ عدة أشهر، إلا أن الترويج لمنشورات Threads على Facebook وInstagram مازال مستمر دون موافقة المستخدم.

وهذا هو نوع تبادل البيانات التلقائي الذي أزعج هيئة مكافحة الفساد، مما أدى إلى إصدار الأمر القضائي الأخير.

كما أن هذه ليست المعركة التنظيمية الأولى بين ميتا وتركيا، حيث فرضت الدولة غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على ميتا في عام 2022 بسبب مشاركة البيانات عبر تطبيقاتها.