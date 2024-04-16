شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تحتوى هواتف Google Pixel 9 رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يبدو الأمر وكأننا نعيش في عالم متصل بالكامل، ولكن يمكن لأى شخص تم القبض عليه دون إشارة فى وقت الحاجة أن يخبرك أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

ويعد الاتصال عبر الأقمار الصناعية فى حالات الطوارئ حلاً لهذه المشكلة، ويُزعم أن سلسلة Google Pixel 9 والجيل التالى من Google Fold ستقدمان ذلك، وفقًا لـ Kamila Wojciechowska من Android Authority. ومن المفترض أن تكون هذه الميزة متاحة لعملاء T-Mobile أولاً، وذلك بفضل شراكة مزود الشبكة مع SpaceX لإنشاء رسائل عبر الأقمار الصناعية، ومن الممكن أن يصبح متاحًا على شبكات أخرى فى المستقبل، وفقا لتقرير انجادجيت.

ويُزعم أن خدمة المراسلة ستطرح على المستخدمين أسئلة مثل "ما هو أفضل وصف لموقفك؟" و"هل هناك أسلحة؟" من غير الواضح ما إذا كانت الميزة ستكون مجانية لمستخدمي Google Pixel 9 والجيل التالي من Google Fold، ولم تؤكد T-Mobile أسعار خدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية فى الإعلانات السابقة.

وإذا كانت الأخبار صحيحة، فستتبع جوجل خطى شركة آبل، التى أطلقت ميزة الطوارئ SOS الفضائية الخاصة بها في أواخر عام 2022 لمستخدمى iPhone 14 في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والولايات المتحدة، وتوسعت الأداة منذ ذلك الحين لتشمل iPhone 15 وبلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا، التى تضم مناطق برية جماعية حيث تغيب الخدمة الخلوية.