شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق بمايكروسوفت: أداء Windows 11 سيئ بشكل هزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب آندي يونغ، الذي عمل سابقًا كمهندس برمجيات أول في Microsoft، مؤخرًا عن خيبة أمله تجاه نظام التشغيل Windows 11، وخاصة الأداء البطيء لقائمة ابدأ، على الرغم من امتلاكه جهاز كمبيوتر متطورًا مزودًا بوحدة معالجة مركزية Core i9 قوية وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 128 جيجابايت، إلا أنه يجد أن ميزة البحث في النظام بطيئة للغاية، وفقاً لموقع indiatoday.

وتوجه يونج إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، ونشر مقطع فيديو يظهر فشل قائمة "ابدأ" في العمل بشكل صحيح، وكان عليه أن يعيد تشغيله لأن البحث لم يبدأ حتى، وعندما حاول مرة أخرى، تحرك كل شيء ببطء، واستغرق ظهور نتائج البحث وقتًا طويلاً.

ولأنه كان جزءًا من الفريق الذي قام ببناء Windows، فإن انتقادات يونج تحمل أهمية إضافية، إنه يحب نظام التشغيل Windows ولديه ارتباط قوي به، ولكنه أيضًا صادق بشأن المشكلات التي لا يشعر العديد من المستخدمين بالرضا عنها في نظام التشغيل Windows 11.

لا تقتصر هذه المشكلات على مشكلات يونج الشخصية فحسب، بل إنها معروفة على نطاق واسع كجزء من التحديات التي واجهها نظام التشغيل Windows 11 منذ إصداره في عام 2021، وقد جعلت المتطلبات الصارمة للنظام من الصعب على العديد من الأشخاص الترقية، وهو أحد الأسباب الرئيسية.

لقد كانت رحلة Windows 11 صعبة، حيث كان العديد من المستخدمين مترددين في التحول إلى النظام الجديد، خاصة عندما لا يعمل بشكل جيد، إن رؤى يونج، القادمة من شخص يعرف النظام من الداخل إلى الخارج، تسلط الضوء على حاجة Microsoft إلى إجراء تحسينات، إنهم بحاجة إلى التأكد من أن Windows 11 لا يلبي جودة الإصدارات السابقة فحسب، بل يتفوق عليها، مما يوفر الأداء والاعتمادية التي يتوقعها الأشخاص من نظام تشغيل Microsoft.

وفي ملاحظة ذات صلة، تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة لبعض المستخدمين الذين يساعدون في اختبار الإصدارات المبكرة من نظام التشغيل Windows 11 ، تقترح هذه الميزة تطبيقات من متجر Microsoft قد تعجبك، وتعرض هذه الاقتراحات في قائمة ابدأ، ولكنه مخصص فقط للمختبرين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولن يظهر على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الشركات، إذا كنت لا تريد رؤية هذه الاقتراحات، فيمكنك إيقاف تشغيلها في الإعدادات، وتحاول Microsoft فقط تجربة ذلك لمعرفة ما يفكر فيه الناس، وقد لا يصبح جزءًا دائمًا من Windows إنهم يبدأون بمجموعة صغيرة من المختبرين ويريدون سماع آرائهم".