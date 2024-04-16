تكنولوجيا: هاتف Moto Edge 50 Ultra ينطلق برقاقة معالج SD 8s Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف Moto Edge 50 Ultra الذي يأتي برقاقة Snapdragon 8s Gen 3، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويتوفر بسعر يبدأ من 1000 يورو.

يتميز هاتف Moto Edge 50 Ultra بشاشة P-OLED بحجم 6.7 إنش، وتصميم منحني، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2712 في 1220 بيكسل، كما يأتي الهاتف بأبعاد 20:9، وتدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما تدعم معدل لمس 360Hz.

كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 2500 nits، وتعتيم DC، أيضاً تأتي الشاشة بعمق ألوان 10بت، وتدعم تقنية HDR10+، مع دعم البث بجودة HD لمحتوى Netflix وAmazon.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 أو16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Moto Edge 50 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3، وحجم بيكسل 1.2µm، مع دعم تقنية دمج البيكسل 4 في 1، كما يأتي المستشعر بميزة التثبيت البصري، والتركيز التلقائي، ويتميز المستشعر بفتحة عدسات f/1.6.

أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما يتميز المستشعر بفتحة عدسات f/2.4.

ويتميز المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 122درجة، وحجم بيكسل 0.64µm، وفتحة عدسات f/2.0، مع ميزة التركيز التلقائي ودعم لقطات macro، كما تدعم الكاميرة تركيز تلقائي بالليزر.

وتأتي الكاميرة الأمامية في Edge 50 Ultra بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 0.64µm، وفتحة عدسات f/1.9 وميزة التركيز التلقائي، وتدعم الكاميرات كلها تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة الأمامية والخلفية تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية في الكاميرة الأمامية وعند 960 إطار لكل ثانية في الكاميرة الخلفية.

وتقدم موتورولا هذا الإصدار بميزة الذكاء الإصطناعي لضبط تلقائي لغالق الكاميرة، وضبط سرعة الغالق، مع تحديد مستوى التثبيت في المشهد، ودعم التركيز التلقائي مع تتبع موضوع التصوير، كما يضم محرك لتحسين جودة التصوير بتفاصيل دقيقة وأوضح مع دقة أعلى في الألوان.

كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع تصميم مقاوم للبصمات، ويدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً يأتي هاتف Moto Edge 50 Ultra بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125W، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، كما يضم منفذ USB-C الذي يدعم معايير USB 3.2 وDisplayPort 1.4، ويدعم تقنية Dolby Atmos، وتقنية Dolby مع تتبع حركة الرأس، وينطلق Motorola Edge 50 Ultra بسعر يبدأ من 1000 يورو.

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