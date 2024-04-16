تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 50 Fusion ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا النقاب عن Motorola Edge 50 Fusion الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Edge 50 Fusion بشاشة pOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ويأتي بمعدل تحديث 144Hz في النموذج الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هاتف Motorola Edge 50 Fusion برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2 في النموذج الخاص بالشرق الأوسط، كما يتوفر نموذج لأمريكا اللاتينية برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وينطلق النموذجين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف بمستشعر LYT-700C رئيسي من سوني في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.88، بحجم بيكسل 1.0μm وميزة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع مع عدسات macro، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً ينطلق Edge 50 Fusion بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Hello UX، وتدعم واجهة الهاتف إنشاء خلفيات بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم الهاتف تقنية “Smart Connect” لإتصال سلس وسريع بأجهزة الحاسب من لينوفو.

كما تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي ميزة ضبط سرعة الغالق في تطبيق الكاميرة، مع التركيز التلقائي السريع للتبع موضوع التصوير، وضبط الظلال، ودقة الألوان لتحسين جودة الصور، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يتوفر Motorola Edge 50 Fusion بألوان الأزرق، والأسود، والوردي بسعر 349 يورو.

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