شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تخطط لإطلاق اشتراك "Music Pro".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن Spotify تخطط لرفع سعر اشتراكها قريبًا، على الأقل في بعض البلدان، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن دفع 10.99 دولارًا شهريًا لمنصة بث الموسيقى يعد أمرًا مبالغًا فيه بالفعل، فقد تقدم الشركة قريبًا اشتراك "Music Pro" الأكثر تكلفة والذي سيمكن من الحصول على صوت بدون فقدان وبعض الميزات الإضافية الأخرى، وفقاً لموقع 9to5mac.

يوضح الرمز المخفي في تطبيق Spotify ما يمكن توقعه من خطة "Music Pro" الجديدة والأكثر تكلفة، والإضافة الأبرز هي دعم الصوت بدون فقدان، سيوفر Spotify ملفات صوتية FLAC " حتى 24 بت/44.1 كيلو هرتز"، بالمقارنة، تقدم Apple Music ملفات بدون فقدان تتراوح من 16 بت/44.1 كيلو هرتز (المعروفة بجودة القرص المضغوط) إلى 24 بت/192 كيلو هرتز.

بالنسبة لأولئك غير المألوفين، يشير الصوت غير المفقود إلى ملف صوتي تم ضغطه دون فقدان أي معلومات، مما يعني أن الصوت سيبدو تمامًا مثل الملف الرئيسي الأصلي، بمعنى آخر، يحتوي الصوت على تفاصيل أكثر ليلاحظها المستمع، للاستماع إلى صوت بدون فقد، يوصى باستخدام معدات خاصة – مثل سماعات الرأس السلكية المتميزة.

ولكن لتبرير وجود السعر الأعلى، تخطط Spotify أيضًا لإضافة بعض الأشياء الأخرى إلى مستواها الجديد مع صوت بدون فقدان، على سبيل المثال، يشير الكود إلى أن Music Pro سيفتح ميزة ريمكس جديدة "لتسريع المقاطع الصوتية ومزجها وتعديلها"، وشهد التقرير أيضًا دليلاً على "نوع من تحسين سماعات الرأس" لطرز محددة، مثل AirPods من Apple.

هناك أيضًا أدلة على وجود مرشحات أكثر تقدمًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعثور على قوائم التشغيل وإنشائها.

لا يزال من غير الواضح متى تخطط Spotify لإطلاق طبقة Music Pro الجديدة أو كم ستكلف، ومع ذلك، في حين أن Spotify يريد فرض رسوم أعلى مقابل الصوت غير المفقود، فقد أتاحت Apple بشكل خاص صوت hi-fi لجميع مشتركي Apple Music حاليًا، تبلغ تكلفة Apple Music أيضًا 10.99 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة.