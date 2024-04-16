شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Adobe تعلن عن أداة للذكاء الاصطناعى تبسط ملفات PDF الطويلة وتلخصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Adobe أداة جديدة للذكاء الاصطناعي "Acrobat AI Assistant" تهدف إلى تبسيط الوصول إلى ملفات PDF الطويلة من خلال جعلها أكثر ديناميكية وتلخيصها، وتتيح الأداة للمستخدمين عبر مختلف المجالات العمل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة مع ملفات PDF الخاصة بهم.

وفقا لما ذكره موقع "india today"، قال أبهيجيان مودي، نائب الرئيس الأول لشركة Adobe Document Cloud، "يعمل مساعد Acrobat AI Assistant على تمكين مليارات الأشخاص من التحول من قراءة المستندات إلى إجراء محادثة تمكنهم من الحصول على رؤى وتنسيق ومشاركة المحتوى من جميع أنواع المستندات الرقمية بسرعة وسهولة."

تخيل إجراء محادثة ودية مع النماذج الضريبية أو العقود أو الأوراق البحثية الخاصة بك، حيث يوصي مساعد الذكاء الاصطناعي بالأسئلة ذات الصلة بناءً على محتوى المستند ويقدم إجابات بديهية، ولا داعي لفك رموز الفقرات الكثيفة، بل مجرد محادثة مباشرة.

هذه الأداة بمثابة كاتب ملخص شخصي في متناول يدك، وتساعدك الروابط القابلة للضغط داخل المستندات في العثور على المعلومات المهمة بسرعة.

تساعدك أداة AI Assistant على تنسيق المحتوى لرسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والمدونات والتقارير.

ويلتزم مساعد الذكاء الاصطناعي ببروتوكولات أمان البيانات الصارمة، حيث لا يتم تخزين أي محتوى مستند أو استخدامه دون موافقتك.

يلبي Acrobat AI Assistant احتياجات جمهور متنوع، مما يعزز تفاعلاتهم مع المستندات، ويجد العاملون في مجال المعرفة فوائد تلخيص نصوص الاجتماعات وتحديد عناصر العمل.

ويستفيد المحللون من خلال إبراز النتائج الهامة من التقارير البحثية الشاملة، أما بالنسبة للمعلمين والطلاب، يصبح إنشاء أدلة الدراسة أمرًا سهلاً.

ويمكن لفرق المبيعات تحديد موقع المعلومات الأساسية بسرعة ضمن المستندات الفنية، وتبسيط عملية إعداد العروض والعروض التقديمية، لكن مساعد Acrobat AI ليس مجانيًا، بل تقدمه Adobe كجزء من اشتراك إضافي يبدأ بسعر 4.99 دولارًا شهريًا.