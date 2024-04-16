غرق مطار دبي.. أمطار غزيرة وسيول تضرب الإمارات (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة جراء حدوث عاصفة شديدة.

وتشهد الإمارات موجة من اضطراب الطقس، صاحبها سقو أمطار غزيرة وتراكم السحب والغيوم تسببت في حجب الضوء بشكل كامل عن البلاد، بينما علقت عدد من الجهات العمل لحين انتهاء موجة الطقس السيء.

وتداول عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي العشرات من مقاطع الفيديو والصور للفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، حيث ظهر في الفيديوهات ارتفاع تلك الفيضانات فوق السيارات بينما تسببت في إعاقة سير الطائرات.