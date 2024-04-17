«البحوث الفلكية» يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024، معلنا أن عيد الأضحى المبارك لعام 1445 فلكيًا سيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وأفاد معهد البحوث الفلكية في بيان بأن هلال شهر ذو الحجة لعام 1445، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 الموافق 6 يونيو 2024.

وأضاف المعهد: يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12 - 20 دقيقة.

وتابع: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 1 - 28 دقيقة، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.

وأكد المعهد أن غرة شهر ذو الحجة 1445 فلكيًا تكون يوم الجمعة 7 يونيو 2024، مضيفًا: تكون وقفة عرفات لعام 1445 فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445 فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.

كما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في المحافظات .