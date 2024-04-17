شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا توقف تسليمات شاحنة Cybertruck بسبب تأخير غير متوقع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة تسلا Tesla عمليات تسليم Cybertruck، وأخبرت المالكين أنه كان هناك تأخير غير متوقع فيما يتعلق بإعداد السيارات، حيث كتبت تسلا: "لقد تم إبلاغنا للتو بتأخير غير متوقع فيما يتعلق بإعداد سيارتك، نحتاج إلى إلغاء موعد التسليم الخاص بك يوم الأحد وسنتواصل معك مرة أخرى عندما نتمكن من إعادتك إلى الجدول الزمني"، مضيفة "نعتذر عن الإزعاج ونتطلع إلى استضافة خدمة تسليم Cybertruck الخاصة بك قريبًا".



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قال أحد المشترين في نادي مالكي Cybertruck إنه قيل له إن شركة Tesla أصدرت استدعاءً بسبب مشكلة في دواسة الوقود.



نشر أحد المالكين مقطع TikTok يوضح المشكلة المحتملة، نظرًا لوجود مشكلة في مادة التشحيم الزائدة على دواسة الوقود، حيث يمكن أن يرتخي الغطاء وينزلق نحو الأمام، مما يؤدي إلى الانحشار في فجوة في لوح الأرضية، ويخلق موقفًا خطيرًا بشكل واضح. ومع ذلك، لم تؤكد تسلا السبب الدقيق للتأخير أو الاستدعاء.



وقالت تسلا إن عمليات التسليم يجب أن تستأنف في 20 أبريل، لكن الوضع قد يخلق تأثيرًا مضاعفًا يؤدي إلى إبطاء عمليات التسليم اللاحقة أيضًا.



كما أن السيارة، التي دخلت حيز الإنتاج أخيرًا في أواخر العام الماضي بعد تأخيرات عديدة، شهدت شكاوى أخرى من المشترين أيضًا. وتشمل هذه المشاكل صعوبات القيادة على الطرق الوعرة، والخطر المحتمل على الركاب، ومشاكل في محول CCS، ونطاق أقل من المتوقع، وتغير لون ألواح الجسم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.