شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Android 15 Beta 1.. تعرف على أبرز المميزات والهواتف المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google مؤخرًا الإصدار التجريبي العام الأول من Android 15، مما يمنحنا لمحة عن الميزات القادمة إلى الإصدار التالي من نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها، بعد معاينتين للمطورين، يقدم هذا الإصدار التجريبي مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، ويقدم نظرة عامه على تحسينات Google لتحديث Android القادم، وفقاً لموقع indiatoday، ومن المتوقع أن يتم الكشف الكامل عن نظام Android 15 في مؤتمر مطوري جوجل المرموق، Google I/O، في شهر مايو.

مميزات تحديث Android 15 Beta 1

تعديل التطبيقات على كامل الشاشة: يضمن هذا التحديث توسيع التطبيقات بسلاسة لتشغل الشاشة بأكملها، مما يؤدي إلى إزالة أشرطة النظام الشفافة التي كانت تستهلك في السابق مساحة الشاشة، ويعد هذا التحول بتجربة مستخدم أكثر غامرة وإرضاءً من الناحية الجمالية.

إدارة أرشيف التطبيقات: استجابة لتعليقات المستخدمين، يتيح Android 15 الآن للمستخدمين أرشفة التطبيقات النادرة الاستخدام واستردادها، لا تحافظ هذه الميزة على مساحة التخزين فحسب، بل تمتد أيضًا إلى أسواق تطبيقات الطرف الثالث، مما يتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في مساحة تخزين أجهزتهم.

توافق شاشة برايل: تتلقى إمكانية الوصول تعزيزًا من خلال التوافق المحسّن لشاشة برايل، مما يوسع النطاق للمستخدمين ضعاف البصر.

إعدادات أمان الشبكة الخلوية: يوفر قسم "أمان الشبكة الخلوية" المخصص ضمن قائمة الإعدادات للمستخدمين تحكمًا تفصيليًا في التشفير وتنبيهات أمان الشبكة.

اختيار المحفظة المفضلة: يسمح التحديث بتعيين تطبيق المحفظة الافتراضي، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الدفع، لاحظ أن توفر هذه الميزة قد يختلف حسب المنطقة.

أدوات الطقس Pixel الحصرية: سيستمتع أصحاب هواتف Pixel بأدوات الطقس الجديدة، المصممة لتجربة تحديث الطقس الأكثر تخصيصًا.

اعتبارًا من الآن، أجهزة Google Pixel فقط هي المؤهلة لبرنامج Android Beta الرسمي:

بكسل 6

بكسل 6 برو

بكسل 6 أ

بكسل 7

بكسل 7 برو

بكسل 7 أ

بيكسل تابلت

بكسل أضعاف

بكسل 8

بكسل 8 برو

تعرف على كيفية تثبيت Android 15 Beta 1

1- افتح موقع جوجل ثم تحديث Android .

2- قم بالتسجيل في برنامج Android Beta.

3- انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام.

4- حدد التنزيل والتثبيت لنظام Android 15 Beta.

5- انتظر إشعار التحديث عبر الهواء لنظام Android 15 Beta 1.

من المهم ملاحظة أن Android 15 Beta 1 هو إصدار مبكر من البرنامج، مما يعني أنه قد يكون غير مستقر ويحتوي على أخطاء، وقد يؤدي تثبيته إلى انخفاض الأداء وتعطل التطبيق وحتى فقدان البيانات، حيث أن الإصدار التجريبي قد لا يكون مستقرًا مثل المنتج النهائي، بالإضافة إلى ذلك، لمزيد من الأمان، قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك لتجنب فقدان أي وسائط أو بيانات مهمة على هاتفك.