شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Mini و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة هاتف iPhone 13 Mini فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التي تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6s Plus كما يلى:

هاتف iPhone 13 Mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

هاتف iPhone 6s Plus :

الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.

الوزن: يزن 192 جرام.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.

المعالج: شرائح Apple A9 .

الرامات: رامات 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية: بقوة 2915 mAh.

