شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام وضع التصفح الخاص فى Safari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنع وضع التصفح الخاص في Safari، حفظ سجل التصفح الخاص بك على أجهزة Apple الخاصة بك، إنها ميزة مفيدة إذا كنت تشتري هدايا عبر الإنترنت للأصدقاء أو العائلة، على سبيل المثال، ولا تريد أن يعرف أي شخص لديه حق الوصول إلى أجهزتك ما تنوي فعله.

استخدام وضع التصفح الخاص في Safari

يؤدي تمكين التصفح الخاص إلى تقييد Safari بثلاث طرق مهمة: فهو يمنع المتصفح من إنشاء سجل للصفحات التي تزورها، ويمنع تذكر معلومات الملء التلقائي مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور لموقع الويب، ولن يتم تخزين أي علامات تبويب تفتحها في iCloud.

ومن أجل المزيد من راحة البال عند التصفح بخصوصية، يمنع Safari تلقائيًا التتبع عبر المواقع، ويطلب من المواقع وموفري المحتوى الخارجيين عدم تتبعك كقاعدة، بالإضافة إلى ذلك، يمنع وضع الخصوصية المواقع من تعديل أي معلومات مخزنة على جهاز iOS الخاص بك، ويحذف ملفات تعريف الارتباط عند إغلاق علامة التبويب المرتبطة.

لتمكين التصفح الخاص في Safari، اتبع الخطوات التالية.

1- افتح Safari على جهاز iPhone أو iPad، واضغط على أيقونة الصفحات (المكونة من مربعين) لإظهار عرض علامات التبويب المفتوحة، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي، الموجودة في منتصف الجزء السفلي من الشاشة.

2- اضغط على "خاص" في بطاقة القائمة المنبثقة لفتح علامة تبويب خاصة، وقد يتعين عليك المصادقة باستخدام Face ID أو رمز المرور الخاص بك.

3- عند الانتهاء من التصفح، ارجع إلى عرض علامات التبويب المفتوحة، وقم بتمرير أي علامات تبويب مفتوحة بشكل فردي لإغلاقها إذا كنت ترغب في ذلك.

4- اضغط على أيقونة الملف الشخصي مرة أخرى، ثم اختر ملفك الشخصي العادي في الأعلى. تم الآن مسح جلسة التصفح الخاصة من الذاكرة.

5- مسح سجل التصفح الموجود

عندما تقوم بمسح سجل التصفح الخاص بك على جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS 11 أو أعلى، يتم مسح نفس السجلات على أي أجهزة أخرى تم تسجيل دخولها إلى حساب iCloud الخاص بك.