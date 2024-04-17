الأرصاد تحذر من رياح ترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا الأربعاء، بالإضافة إلى نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

جاء ذلك في بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

ويسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة أنحاء البلاد، لطيف ليلاً.

أما عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء فهو طقس حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافيء على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو لطيف على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية، هي السمة المميزة للطقس خلال الفترة المشار إليها ، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.