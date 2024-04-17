تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف HMD Pulse بشاشة IPS LCD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف HMD Pulse الذي يأتي بشاشة IPS LCD، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

تستمر شركة HMD Global في دقع إصدارات جديدة من هواتف نوكيا للأسواق العالمية، إلا أن الشركة تسعى أيضاً لإطلاق هواتف جديدة بعلامة الشركة التجارية.

وتستعد الشركة قريباً لإطلاق هاتف بعنوان “HMD Pulse” للأسواق، ولقد رصد الهاتف بالفعل في تسريبات نشرت عبر “@OnLeaks“.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Pulse يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الهاتف يتميز بحواف نحيفة في محيط الشاشة.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T606، كما ينطلق بذاكرة عشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14.

أيضاً كشفت التسريبات الجديدة عن دعم هاتف HMD Pulse بكاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي هذا الإصدار في سلسلة تضم ثلاثة من الإصدارات تشمل HMD Pulse Plus، وPulse Pro.

ومن المتوقع أن يتوفر HMD Pulse بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والوردي إلى جانب اللون الأسود، كما يأتي الهاتف بتصميم يحاكي إصدارات Nokia السابقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر يوليو.

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