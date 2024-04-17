شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء ربحًا بنسبة 2.33%، مما رفع قيمة تداولها إلى 63,815 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets360، في الـ 48 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة بيتكوين بمقدار 918 دولارًا، وفي الوقت نفسه، يتم تداول الأصول المشفرة عند نقطة سعر أعلى قليلاً في البورصات الدولية، على منصة Binance، على سبيل المثال، يبلغ السعر الحالي للبيتكوين 65,037 دولارًا.

حققت الأثير اليوم الأربعاء ربحًا بنسبة 2.49%، وتبلغ قيمة تداول ETH حاليًا فوق علامة 3108 دولارًا.

انضمت معظم العملات المشفرة إلى BTC وETH في جانب تحقيق الربح من مخطط العملات المشفرة اليوم الأربعاء، وتشمل هذه سولانا، كاردانو، ريبل، شيبا إينو، أفالانش، ترون، وبولكادوت.

تمكنت Chainlink وPolygon وLitecoin وNear Protocol وUniswap أيضًا من تحقيق مكاسب طفيفة.

وفقًا لـ CoinMarketCap، ارتفع تقييم سوق العملات المشفرة بنسبة 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى تقييم 2.33 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، لحقت الخسائر بـTether وBinance Coin وDogecoin وBitcoin Cash وLeo يوم الأربعاء.