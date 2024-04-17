تكنولوجيا: موتورولا تكشف النقاب عن سماعات Motorola Buds وBuds Plus اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا مؤخراً عن سماعات Motorola Buds وBuds Plus اللاسلكية خلال حدث إطلاق سلسلة هواتف Motorola Edge 50.

تأتي سماعة Moto Buds اللاسلكية الجديدة في الفئة منخفضة التكلفة، وتتوفر السماعة بعدد 4 إختيارات في الألوان، بينما تقدم الشركة هاتف Buds Plus بمميزات متقدمة، مع تقنية صوتية مطورة من Bose.

أيضاً تنطلق سماعة Moto Buds بمحرك ديناميكي بحجم 12.4مم، وتدعم السماعة صوتيات Hi-Res، مع دعم إلغاء الصوتيات بفضل ثلاثة من الميكروفونات المدمجة في السماعة.

وتأتي سماعة Moto Buds بتقنية البلوتوث 5.3، وتصميم مقاوم للماء، أيضاً يمكن لسماعة Buds أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 42 ساعة.

كما تتوفر السماعة بألوان الأزرق، والأخضر، والأسود إلى جانب اللون البرتقالي، على أن تتوفر في السوق الأوروبي بسعر 60 يورو.

من جانب أخر تأتي سماعة Buds Plus اللاسلكية بمحرك بحجم 11مم، وسماعات صغيرة بحجم 6مم في كل سماعة، وتدعم معايير Hi-Res في الصوتيات.

أيضاً تدعم السماعة تقنية Dolby Atmos، وتقنية Dolby لتتبع حركة الرأس مع أجهزة موتورولا المتوافقة، وتأتي السماعة بتقنية إلغاء الضوضاء بقدرة 46 dB، وتدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 8 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، ويصل عمر الشحن إلى 38 ساعة مع الحافظة.

وتتوفر سماعة Buds Plus اللاسلكية باللون الرمادي مع إختيار بلون الرمال، وتنطلق السماعة للأسواق بسعر 130 دولار أو 150 يورو.

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